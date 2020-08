JetBlue anunció hoy que extendió su compromiso con el distanciamiento de asientos para vuelos hasta el 15 de octubre, bloqueando los asientos del medio en filas donde las personas no viajan juntas, para así evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

La aerolínea también amplió hasta el 15 de octubre su iniciativa De Ida y Vuelta con Confianza, la cual proporciona flexibilidad de viaje al suspender los cargos por cambio y cancelación para nuevas reservaciones.

La empresa agregó que reforzará su política de coberturas para la cara para prohibir las mascarillas con respiraderos o válvulas de exhalación, y ya no les permitirá a los clientes reclamar exenciones para no usar una cubierta para el rostro.

“Nuestro programa, Seguridad del Suelo al Cielo, sigue siendo un detallado conjunto de medidas de protección en constante evolución, que demuestra nuestro compromiso con mantener a nuestros miembros de la tripulación y clientes seguros mientras les proporciona tranquilidad tanto en el aire como en el suelo”, dijo Joanna Geraghty, presidenta y jefa de operaciones de JetBlue, mediante comunicado de prensa. “Seguimos oyendo de parte nuestros clientes que el aumento del espacio a bordo y la flexibilidad de viaje son increíblemente importantes para ellos durante este tiempo y queremos que sepan que los estamos escuchando porque estamos todos juntos en esto”.

PUBLICIDAD

El programa de seguridad de JetBlue se centra en cuatro áreas: miembros de la tripulación sanos; aire y superficies limpias; más espacio, menos puntos de contacto; y flexibilidad de viaje. Como parte de su enfoque de “más espacio, menos puntos de contacto”, la política de distanciamiento de asientos de JetBlue garantiza que los clientes no se sentarán directamente al lado de alguien que no conocen. Los asientos del medio están bloqueados en sus aeronaves Airbus, y en sus aeronaves más pequeñas, Embraer 190, JetBlue está bloqueando los asientos del pasillo. La aerolínea les permite a los clientes que viajan juntos sentarse en asientos del medio y de pasillo.

Ajustes en la política de cubierta para la cara

JetBlue fue la primera aerolínea en exigirle a los clientes que usaran una cubierta para la cara durante toda la experiencia de viaje, incluyendo el aeropuerto. De acuerdo con la información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los propios expertos médicos de JetBlue, a partir del 10 de agosto, la aerolínea ya no permitirá el uso de mascarillas faciales con respiraderos o válvulas de exhalación. JetBlue ya no permitirá a los clientes reclamar exenciones para no usar una cobertura facial.

“Nuestras terminales y nuestros aviones son un espacio compartido, y cada cliente debe usar una cubierta para la cara adecuada o tendrá que retrasar su viaje en JetBlue hasta que ya no se requieran cubiertas para la cara. Nuestra política está destinada a ofrecer el nivel más fuerte de protección para todos dado lo que actualmente conocemos sobre cómo se transmite el COVID-19”, dijo Geraghty.

PUBLICIDAD

Una cubierta para la cara o mascarilla aceptable debe cubrir la nariz y la boca de un cliente y se requiere para abordar todos los vuelos de JetBlue. Si un miembro de la tripulación identifica una cobertura para la cara o mascarilla que no parezca suficiente basada en sus características o posible falta de protección, entonces proporcionará una mascarilla para que el cliente la use en su lugar. Los clientes de dos años o menos no tendrán que usar una cubierta facial si no pueden mantener una puesta.

Los clientes que no acepten usar una cubierta para la cara no podrán abordar ninguna aeronave, y los clientes que no sigan las solicitudes de los miembros de la tripulación de usar una cubierta para la cara durante el vuelo serán examinados para viajes futuros en JetBlue.

Expandiendo la tecnología de seguridad

Recientemente, JetBlue se asoció con Honeywell para poner a prueba el sistema de cabina UV de la compañía. El sistema utiliza la potencia de las luces UV-C conectadas a dos brazos en lo que parece un carro de bebidas de alta tecnología. Los brazos barren la luz sobre las superficies interiores de los aviones, ayudando a reducir los virus y las bacterias. La aerolínea está probando la tecnología mientras continúa su limpieza manual y desinfección electrostática.

JetBlue también ha lanzado tecnología destinada a reducir aún más los puntos de contacto comunes. Esto incluye:

• “Check-in” usando la aplicación móvil de JetBlue con integración de etiquetado de equipaje sin contacto, evitando la necesidad de tocar los kioscos

PUBLICIDAD

• Entrega de equipaje automatizado, evitando proximidad con los miembros de la tripulación

• Autoabordaje sin contacto, evitando que los miembros de la tripulación manejen pases de abordar y dispositivos personales

• Emparejamiento de control remoto del dispositivo móvil para el entretenimiento a bordo, evitando el uso de controles en el asiento y/o de pantalla táctil a bordo

Aire y superficies limpias

JetBlue informó que está utilizando desinfectante aprobado para matar el coronavirus y mantener un aire saludable a bordo de sus aeronaves. Los pasos incluyen:

• Desinfección más frecuente de superficies comunes tales como kioscos y mostradores dentro de nuestras terminales aeroportuarias

• Proporcionar desinfectante de manos a través de las terminales y toallitas desinfectantes a los clientes a bordo

• Aumentar la limpieza de las aeronaves antes de cada vuelo y durante la noche, incluyendo las superficies que más se tocan, como las mesas de bandejas

• Utilizar pulverizadores electrostáticos para desinfectar el interior de nuestras aeronaves

• Probando el Sistema de Cabina UV de Honeywell como una capa más de protección en contra de virus y bacterias

• Filtrar el aire de cabina a través de filtros de aire HEPA de grado hospitalario que cambian el aire de la cabina completamente cada tres minutos aproximadamente

Más espacio y menos puntos de contacto

Para aumentar el distanciamiento físico y reducir los puntos de contacto, JetBlue está implementando los siguientes pasos:

• La aerolínea requiere que todos los clientes lleven una cubierta para la cara durante el “check-in”, el proceso de abordaje y a bordo

PUBLICIDAD

• Bloquea los asientos del medio en las aeronaves más grandes y los asientos de pasillo en las aeronaves más pequeñas para aquellos que no viajan juntos (al menos hasta el 15 de octubre)

• Requiere a todos los viajeros completar una declaración de salud

• Proporcionan experiencias de “check-in” y de abordaje sin contacto utilizando la aplicación móvil de JetBlue y autoabordaje en muchos de nuestros vuelos

• Implementa un proceso de abordaje de atrás hacia adelante para que la mayoría de los clientes minimicen el paso en el pasillo

• Optimiza el servicio a bordo para minimizar las interacciones físicas y maximizar la seguridad y la comodidad

• Utiliza su dispositivo personal como control remoto para pantallas de respaldo en algunos aviones

Flexibilidad para viajar

JetBlue ha ajustado las políticas permitiéndole a los clientes elegir viajar cuando se sientan cómodos:

• Suspendiendo cargos por cancelación y cambios para boletos adquiridos antes del 15 de octubre para darle confianza a los clientes a la hora de reservar su boleto

• Extendiendo expiraciones de créditos de Travel Bank a un período de 24 meses para créditos emitidos entre el 27 de febrero y el 30 de junio

• Proporcionando asistencia 24/7 y un galardonado servicio al cliente