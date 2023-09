JetBlue Vacations lanzó una oferta en la que los viajeros podrán reservar sus paquetes de vuelo y hotel con un depósito de $99 por persona sin cargos o penalidades por cambios o cancelaciones.

Los clientes tienen hasta mañana, 15 de septiembre, para completar su reserva y tendrán hasta 30 días antes del inicio de las vacaciones para pagar el saldo total del paquete de vacaciones.

“En JetBlue Vacations, entendemos que las vacaciones no son negociables. Son experiencias esenciales que rejuvenecen el alma y crean recuerdos duraderos. Es por eso que hemos lanzado ‘Put Your Vacay on Layaway’, una manera sin complicaciones de asegurar tus próximas vacaciones sin romper la cuenta bancaria”, comunicó la empresa en declaraciones escritas.

En tanto, la empresa destacó que, aunque los clientes no pueden pagar los depósitos con los puntos del programa de recompensas TrueBlue, sí podrán aplicarlos al paquete de vacaciones que seleccionen.

Además, JetBlue Vacations está ofreciendo descuentos de $50, en paquetes de vacaciones de más de $1,500 y usando el código DIVE50; $200, en reservaciones de $3,000 o más (DIVE200); $400, para paquetes de más de $5,000 (DIVE400); y $600, en reservas de $7,500 (DIVE600).

De cambiar o cancelar la fecha del paquete de vacaciones, la empresa no cobrará cargos (menos las penalizaciones del hotel y otros proveedores de viajes) y se acreditará el depósito, el cual podrán utilizar en viajes futuros.