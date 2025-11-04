Opinión
4 de noviembre de 2025
NegociosTurismo
Suscriptores
La Cámara da paso a medida que separa a Turismo del DDEC

La nueva versión del proyecto eliminó el lenguaje que convertía a Discover Puerto Rico en una subsidiaria de la agencia y pasa al Senado

4 de noviembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Compañía de Turismo de Puerto Rico recobraría su carácter de corporación pública con la aprobación del Proyecto de la Cámara 822. (Archivo)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Con 46 votos a favor y tres en contra, la Cámara de Representantes dio paso el lunes, a la medida que separa la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El Proyecto de la Cámara 822 (PC 822) se aprobó con las enmiendas contenidas en el informe que preparó la Comisión de Turismo de ese cuerpo legislativo, además de enmiendas en sala.

Entre otras cosas, las enmiendas eliminaron el lenguaje que permitía a la CTPR tener injerencia sobre las estrategias de mercadeo del destino, lo que hubiera puesto en juego la independencia de Discover Puerto Rico, según líderes del sector turístico.

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático avalaron la medida, mientras que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votó en contra.

Las principales organizaciones del sector turístico, incluyendo la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), el Concilio Empresarial de Turismo y la Alianza de Alquiler a Corto Plazo Viva Puerto Rico, reclamaron proteger la independencia del DMO.

La exposición de motivos de la pieza legislativa asegura que el objetivo del proyecto es dotar a la CTPR de una “estructura administrativa adecuada y acorde con la importancia y complejidad del sector económico turístico de Puerto Rico”.

“Sin embargo, mediante esta ley, la Asamblea Legislativa no tiene la intención de interferir con el objetivo, propósito y funciones de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., quien tiene como objetivo desarrollar la marca turística de Puerto Rico y promocionar la isla para atraer visitantes y aumentar la exposición mundial de Puerto Rico como destino turístico, según los términos de la Ley Núm. 17-2017, conocida como “Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino”, reza el texto que se incluyó.

Ahora, el Proyecto de la Cámara 822 pasará a la consideración del Senado. Si consigue el aval de la Cámara Alta, iría al escritorio de la gobernadora Jenniffer González, quien ha dicho que está a favor de que la CTPR sea un ente autónomo.

TurismoCompañía de Turismo de Puerto RicoCámara de Representantes de Puerto Rico
