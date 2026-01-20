La marca “Voy Turisteando” de la Compañía de Turismo “va a pasar a un segundo plano”

Con la presentación de una nueva campaña de turismo interno en la Feria de Internacional de Turismo (Fitur), la marca “Voy Turisteando” “pasará a un segundo plano”, anticipó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles.

Desde la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, “Voy Turisteando” es la marca oficial de turismo interno en Puerto Rico.

La semana pasada, al adelantar algunos de los anuncios que hará durante la presentación de Puerto Rico en Fitur, la gobernadora Jennniffer González Colón adelantó que se presentaría una campaña de turismo internacional y no de turismo interno.

Robles, empero, clarificó que se tratará de una campaña para promocionar a la isla a nivel local que se presentaría a nivel internacional.

“La campaña es una campaña de la marca país local, pero la presentación que estamos haciendo en Fitur es un escenario internacional. Yo creo que ahí es donde hubo la confusión”, reconoció Robles.

PUBLICIDAD

Cuestionada sobre si “Voy Turisteando” desaparecería, la funcionaria dijo que “no va a desaparecer al 100%, pero va a pasar a un segundo plano”.

Ahora, Robles precisó que los esfuerzos promocionales giran en torno al eslogan “Yo te quiero Puerto Rico”, que ya aparece en medios de comunicación y redes sociales.

Desde la aprobación de la Ley 17 de 2017, la CTPR se encarga de la promoción turística de Puerto Rico a nivel interno, mientras que Discover Puerto Rico tiene a cargo la promoción de la isla en y fuera de Estados Unidos.

El principal oficial ejecutivo del DMO, Jorge Pérez, indicó que el DMO está trabajando en la presentación de una nueva campaña. El esfuerzo, sin embargo, no se presentará en Fitur, sino más adelante.

Además de la campaña de turismo interno, se espera que la CTPR haga diversos anuncios en torno a la conectividad aérea y marítima de la isla.

La participación de Puerto Rico en la feria que reúne a 161 países es la más grande de la isla hasta la fecha.