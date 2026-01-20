Opinión
Turismo

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La marca “Voy Turisteando” de la Compañía de Turismo “va a pasar a un segundo plano”

El gobierno presentará una nueva campaña en Fitur

20 de enero de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la Feria Voy Turisteando estarán presentes los estudiantes del taller de baile de bomba y plena de la escuela Genaro Cautiño de Guayama. (GFR Media)
Desde la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, “Voy Turisteando” es la marca oficial de turismo interno en Puerto Rico.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Con la presentación de una nueva campaña de turismo interno en la Feria de Internacional de Turismo (Fitur), la marca “Voy Turisteando” “pasará a un segundo plano”, anticipó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles.

Desde la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, “Voy Turisteando” es la marca oficial de turismo interno en Puerto Rico.

La semana pasada, al adelantar algunos de los anuncios que hará durante la presentación de Puerto Rico en Fitur, la gobernadora Jennniffer González Colón adelantó que se presentaría una campaña de turismo internacional y no de turismo interno.

Robles, empero, clarificó que se tratará de una campaña para promocionar a la isla a nivel local que se presentaría a nivel internacional.

“La campaña es una campaña de la marca país local, pero la presentación que estamos haciendo en Fitur es un escenario internacional. Yo creo que ahí es donde hubo la confusión”, reconoció Robles.

Cuestionada sobre si “Voy Turisteando” desaparecería, la funcionaria dijo que “no va a desaparecer al 100%, pero va a pasar a un segundo plano”.

Ahora, Robles precisó que los esfuerzos promocionales giran en torno al eslogan “Yo te quiero Puerto Rico”, que ya aparece en medios de comunicación y redes sociales.

Desde la aprobación de la Ley 17 de 2017, la CTPR se encarga de la promoción turística de Puerto Rico a nivel interno, mientras que Discover Puerto Rico tiene a cargo la promoción de la isla en y fuera de Estados Unidos.

El principal oficial ejecutivo del DMO, Jorge Pérez, indicó que el DMO está trabajando en la presentación de una nueva campaña. El esfuerzo, sin embargo, no se presentará en Fitur, sino más adelante.

Además de la campaña de turismo interno, se espera que la CTPR haga diversos anuncios en torno a la conectividad aérea y marítima de la isla.

La participación de Puerto Rico en la feria que reúne a 161 países es la más grande de la isla hasta la fecha.

El exhibidor es más grande que el de ediciones anteriores y junto a la gobernadora hay una delegación de 30 empresas turísticas.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
