Utilizando la música para mostrarle al mundo que Puerto Rico es la capital del ron, el documental “Sounds of the Rum Capital” estrenará este próximo domingo, 5 de septiembre, con la participación de los artistas Kany García, Pedro Capó y Wisin, así como de la agrupación El Gran Combo.

El filme producido por Rones de Puerto Rico realizó un recorrido de 35 minutos por las diez destilerías de ron de Puerto Rico, con la intención de resaltar la relevancia de la isla dentro de esta industria.

“Hoy por hoy, nosotros somos la capital del ron, pero hemos perdido el ‘standing’ de la capital del ron. Muchas veces nos creeemos que perder el título de capital del ron es porque estamos vendiendo menos, pero eso no es verdad. El 70% del ron que se vende en Estados Unidos es puertorriqueño, así que no es un problema de venta”, sostuvo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La producción del documental forma parte de una inversión de $2 millones por parte de Rones de Puerto Rico, que incluye la promoción del filme en y fuera de Puerto Rico. Cidre aseguró que la inversión es necesaria para ampliar el desarrollo de una industria que anualmente deja a la economía unos $400 millones y genera sobre 800 empleos directos.

“Tenemos que llevar lo que es bueno económicamente a ese ‘branding’ que tuvimos nosotros. Por eso es que estamos reclamando lo que nos pertenece. A nosotros nos pertenece el ‘slogan’ de que Puerto Rico es la capital del ron”, reclamó.

Una joya audiovisual

La producción ejecutiva del filme estuvo a cargo de No Limit Entertainment, del reconocido productor Paco López, mientras que Arí Maniel Cruz fungió como director. Ambos destacaron que la fusión de la música y el ron es vital para que la isla recupere su posicionamiento en la industria.

“Somos los mayores exportadores de música y de ron, así que esta similitud impacta a la cultura puertorriqueña. Si queremos demostrarle al mundo que somos la capital del ron, pues de la mejor manera que lo podemos hacer es a través de la música. Ahí llegamos a más gente internacional y cada músico que tenemos apela a un grupo de personas”, sostuvo López en entrevista con El Nuevo Día.

La cantautora Kany García interpretó la canción "Mi Dueña" en el Castillo Serrallés, en Ponce.

En el documental aparecen chefs y expertos de la industria, así como roneros y bartenders de las destilerías San Juan Artisan Distillers, en Vega Alta; Bacardí, en Cataño; Trigo Corp., en Toa Baja; Hacienda Santa Ana, en Bayamón; Ron Boricua, en San Juan; Club Caribe, en Cidra; Crab Island Rum, en Vieques; Craft Spirits, en Jayuya, Serrallés, en Ponce; y Coquí, en Mayagüez.

PUBLICIDAD

Cruz resaltó la exclusividad de los arreglos musicales de Kany García y Pedro Capó, así como la calidad de la imagen del filme. En el proyecto, que estrena este próximo domingo, 5 de agosto, a través de www.soundsoftherumcapital.com, trabajaron unas 150 personas, entre productores, coordinadores de logística, equipo técnico, montaje y artistas.

“A nivel audiovisual es una receta infalible. Así que, más que nada, a lo que le pusimos el entusiasmo y las ganas fue a hacerlo al más alto nivel”, sostuvo Cruz. “Es una pieza de la que estoy muy orgulloso y se ve y se escucha increíble. Demuestra todos los aspectos que queríamos resaltar de esta campaña hermosa como lo es la capital del ron”.

Buscan crear el “Napa Valley del ron”

Para consolidarse como la capital mundial del ron, el gobierno también busca que Puerto Rico se convierta en el “Napa Valley del ron”. Napa Valley, localizado en el estado de California, es reconocido mundialmente por la producción de vino y sus recorridos a través de los viñedos.

Al menos ocho de las diez destilerías de ron en la isla cuentan con programas y espacios dedicados a la degustación de sus productos, según la directora de Rones de Puerto Rico, Maite Jordán Rebledo. No obstante, se espera que para noviembre todas las destilerías tengan la capacidad de recibir visitantes.

“Si miramos la huella ronera en Puerto Rico es como un Napa Valley. Entonces, llegaste en un barco, coges un carro y empiezas en Bacardí y terminas en Mercedita (Ponce) en Don Q”, describió Cidre. “Si a eso le sumamos que Medalla hace cerveza artesanal con ron y que las chocolateras están haciendo chocolate con ron, y si sumamos el café, el tabaco con ron, no hay razón ninguna para no recuperar el nombre de la capital del ron”.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre los retos que enfrenta Puerto Rico para desarrollar una ruta de degustación a través de sus destilerías, el secretario aceptó que, para que la experiencia del ron sea agradable, el país tiene que ser “seguro, ordenado y saludable”.

“Si nosotros lográramos tener la continuidad correcta, no debe haber problema. Que este plan evolucione, pero siempre y que no se limite mañana. Si en algo Puerto Rico tiene mucha oportunidad de mejorar, es que los elementos estratégicos como estos trasciendan los eventos electorales, de manera tal que los hacedores de este negocio vean una estrategia de desarrollo económico a largo plazo. Napa Valley no se desarrolló el otro día, pero nunca le quitaron el pie al acelerador del carro”, indicó.

Ante eso, Cidre resaltó que trabajan de la mano con la Compañía de Turismo y con la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus siglas en inglés) para garantizar la integración del proyecto en las estrategias de turismo.

El secretario también reconoció que, a nivel local, el reto principal es educar a los puertorriqueños a consumir el ron que se produce en el país.

“No es un secreto que la bebida número uno en Puerto Rico no es el ron, así que mi primera expectativa es aumentar la base de consumo local y, en la medida que promuevo el ron a nivel mundial, pero específicamente con Estados Unidos, que es mi mercado, pues también aumentó el consumo de ron en Estados Unidos, aumento la devolución de impuestos por ron y miro al sur, así como al mercado europeo”, acotó.