Lanzan plataforma informativa sobre alquileres a corto plazo en Puerto Rico

Viva Puerto Rico Short-Term Rental Alliance (Viva PR) anunció el lanzamiento de Pa’Quedarte, una plataforma en redes sociales con la que busca ampliar la conversación sobre los alquileres a corto plazo mediante la divulgación de datos, contenido educativo e historias relacionadas con esta actividad.

La iniciativa tendrá presencia en Instagram y Facebook, y utilizará un formato editorial para abordar asuntos como vivienda, turismo, desarrollo económico, comunidades, contribuciones y regulación de este sector.

Según datos preliminares de una investigación realizada por la firma Estudios Técnicos, Inc., en Puerto Rico existen alrededor de 33,000 unidades de alquiler a corto plazo y la industria genera cerca de 19,000 empleos.

El análisis fue comisionado por Viva PR para medir, entre otros aspectos, la cantidad de alojamientos, sus ingresos y su impacto económico.

“Pa’Quedarte surge de la necesidad de contar con un espacio que permita profundizar en un tema que tiene muchas dimensiones y que merece una conversación basada en información y contexto”, expresó René Acosta Benítez, presidente de Viva PR, en declaraciones escritas.

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El lanzamiento ocurre mientras continúa la discusión pública sobre la aportación de estos alojamientos al turismo y sus posibles efectos sobre la disponibilidad de vivienda y las comunidades.

Ante la ausencia de una regulación uniforme a nivel estatal, municipios como San Juan, Dorado y Cataño han adoptado reglamentos propios para fiscalizar la actividad.

La plataforma también incluirá historias de anfitriones y comunidades, tendencias de la industria, experiencias en distintos puntos de Puerto Rico e información sobre su aportación económica.

“Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde las personas se informan y forman opiniones sobre los asuntos que impactan al país. Con Pa’Quedarte queremos participar de esa conversación aportando información útil, historias reales y una mirada más amplia sobre los alquileres a corto plazo”, añadió Acosta Benítez.