Lanzan plataforma informativa sobre alquileres a corto plazo en Puerto Rico
Viva Short-Term Rental Alliance anunció PA’QUEDARTE, una página en redes sociales que busca ampliar la conversación del sector
25 de agosto de 2026 - 11:30 AM
25 de agosto de 2026 - 11:30 AM
Viva Puerto Rico Short-Term Rental Alliance (Viva PR) anunció el lanzamiento de Pa’Quedarte, una plataforma en redes sociales con la que busca ampliar la conversación sobre los alquileres a corto plazo mediante la divulgación de datos, contenido educativo e historias relacionadas con esta actividad.
La iniciativa tendrá presencia en Instagram y Facebook, y utilizará un formato editorial para abordar asuntos como vivienda, turismo, desarrollo económico, comunidades, contribuciones y regulación de este sector.
Según datos preliminares de una investigación realizada por la firma Estudios Técnicos, Inc., en Puerto Rico existen alrededor de 33,000 unidades de alquiler a corto plazo y la industria genera cerca de 19,000 empleos.
El análisis fue comisionado por Viva PR para medir, entre otros aspectos, la cantidad de alojamientos, sus ingresos y su impacto económico.
“Pa’Quedarte surge de la necesidad de contar con un espacio que permita profundizar en un tema que tiene muchas dimensiones y que merece una conversación basada en información y contexto”, expresó René Acosta Benítez, presidente de Viva PR, en declaraciones escritas.
El lanzamiento ocurre mientras continúa la discusión pública sobre la aportación de estos alojamientos al turismo y sus posibles efectos sobre la disponibilidad de vivienda y las comunidades.
Ante la ausencia de una regulación uniforme a nivel estatal, municipios como San Juan, Dorado y Cataño han adoptado reglamentos propios para fiscalizar la actividad.
La plataforma también incluirá historias de anfitriones y comunidades, tendencias de la industria, experiencias en distintos puntos de Puerto Rico e información sobre su aportación económica.
“Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde las personas se informan y forman opiniones sobre los asuntos que impactan al país. Con Pa’Quedarte queremos participar de esa conversación aportando información útil, historias reales y una mirada más amplia sobre los alquileres a corto plazo”, añadió Acosta Benítez.
Viva PR, la organización sin fines de lucro que agrupa a participantes del sector y promueve políticas para el desarrollo de los alquileres a corto plazo, informó que la página está disponible en Facebook como Pa’quedarte y en Instagram como @paquedartepr.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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