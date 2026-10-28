Las estafas en viajes son cada vez más difíciles de detectar. Aquí le explicamos cómo protegerse

Nueva York - Los carteristas solían ser la mayor preocupación de los viajeros que se dirigían a nuevos destinos durante sus vacaciones.

Pero las estafas en el sector de los viajes se han vuelto más sofisticadas, y ahora los estafadores emplean nuevas herramientas de inteligencia artificial para crear sitios web falsos y utilizar datos robados para su beneficio, explicó Florent Silve, ejecutivo de Engine, una plataforma de gestión de viajes de negocios.

“Lo que antes parecía un sitio web falso, ahora a los consumidores les resulta mucho más difícil de identificar”, agregó Silve.

Según un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) publicado en junio, los estadounidenses reportaron pérdidas de 3.500 millones de dólares el año pasado debido a estafas en las que impostores contactaron a sus víctimas a través de mensajes de texto, correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales o motores de búsqueda, aunque no todas esas estafas estaban relacionadas con viajes. Casi 1 de cada 3 reportes de fraude correspondió a estafas de suplantación de identidad, lo que la convierte en la categoría de fraude más denunciada.

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Y las estafas de viaje pueden ocurrir incluso antes de que aborde un avión, ya que los delincuentes pueden hacerse pasar por su hotel o su aerolínea para aprovechar el hecho de que usted espera recibir comunicaciones de esas empresas.

“Anteriormente, la gente pensaba: ‘Si recibo un mensaje que parece totalmente fuera de lugar, de esa forma sabré que es una estafa’. Pero ahora las estafas más peligrosas no parecen sospechosas; parecen comunicaciones esperadas”, dijo Iskander Sanchez-Rola, experto en fraudes de Norton, empresa de ciberseguridad.

Si usted planea viajar próximamente, encuentre a continuación algunas recomendaciones de expertos para protegerse de las estafas relacionadas con los viajes:

Cuidado con el secuestro de reservas

Una estafa de viajes nueva, pero cada vez más común, es el “secuestro de reservas”, destacó Sanchez-Rola. En ésta, los estafadores le envían un correo electrónico o un mensaje de texto en el que se hacen pasar por su hotel y pretenden que ha surgido algún problema, como por ejemplo un fallo en el pago, y le instan a tomar medidas de inmediato.

Lo que hace que estas estafas sean especialmente difíciles de detectar es que los delincuentes suelen utilizar información real para convencerle de que son legítimos, añadió Sanchez-Rola. Los estafadores utilizan el phishing para engañar al personal de los hoteles y robarles sus credenciales de acceso. Después, las utilizan para acceder a información legítima de los hoteles o de las plataformas de reservaciones. Con esa información, los delincuentes le envían un correo electrónico que incluye las fechas reales de su reserva o el costo exacto de su estancia para convencerle de que representan a la empresa que usted utilizó para realizar la reserva.

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“Lo fundamental es que no se trata de una confirmación falsa de reserva, sino de una reserva auténtica que es utilizada en contra de usted”, explicó Sanchez-Rola.

Si se encuentra ante este tipo de estafa, Sanchez-Rola recomienda no apresurarse a realizar un pago a través del enlace proporcionado y, en su lugar, llamar directamente al hotel. No llame al número que aparece en el correo electrónico o en el mensaje de texto recibido, ya que podría provenir del estafador. En su lugar, consulte el sitio web oficial del hotel y llame al número que figure allí.

Tenga cuidado con las notificaciones de cancelación de vuelos

Otra estafa común está relacionada con la cancelación de vuelos, expuso Sanchez-Rola. Los estafadores se ponen en contacto con usted mediante un mensaje urgente en el que le informan que su vuelo ha sido cancelado o retrasado, y luego fingen ayudarle a reprogramarlo a cambio de un costo adicional.

“Usted va a viajar a un lugar y, un día antes, le comunican que el vuelo fue cancelado”, refirió. “Así que, en ese momento, hay una urgencia inevitable”.

Si usted recibe un mensaje de texto que dice que su vuelo ha sido cancelado, no entre en pánico. En primer lugar, acceda directamente al portal de su aerolínea y verifique la información. Si necesita reprogramar el vuelo, hágalo directamente con la aerolínea o con el sistema de reservas externo que utilizó originalmente.

Y por encima de todo, no haga clic en ningún enlace enviado a través de mensajes de texto, advirtió Sanchez-Rola.

Lo primero para mantenerse a salvo de una estafa es no publicar fotos de sus boletos de avión ni de otros documentos de viaje en redes sociales. Aunque oculte el número de vuelo con emojis, el billete puede revelar más información de la que imagina.

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“Los códigos QR o de barras que aparecen en ellos contienen mucha información”, apuntó Sanchez-Rola. “A veces, incluso incluyen datos sobre los vuelos de regreso”.

Tenga cuidado con los códigos QR

En los últimos años, los códigos QR se han convertido en una forma popular para pagar la cuenta en los restaurantes. Aunque eso puede resultar práctico, también puede convertirlo en blanco de estafas, expuso Alissa Abdullah, subdirectora de seguridad de Mastercard. Los estafadores colocan un código nuevo sobre el código original del restaurante, y redirigen así a los clientes a un sistema de pago fraudulento.

“Podría estar sentado en una cafetería y encontrarse con que, sobre el código QR legítimo, han pegado una calcomanía con un código falso”, señaló Abdullah.

Si la página de pago le genera sospechas, o si observa que hay una calcomanía colocada sobre otra en el restaurante, Abdullah recomienda consultar con el personal del establecimiento y optar por otro método de pago, tal como el dinero en efectivo o una tarjeta de crédito.

Tenga cuidado al usar redes wifi públicas

Es muy común conectarse a una red pública de wifi para orientarse en una ciudad nueva o descargar los boletos de avión en el aeropuerto. Aunque el wifi gratuito puede ser útil durante un viaje, también conlleva ciertos riesgos de ciberseguridad.

“A veces, los ciberdelincuentes crean una red con un nombre muy parecido al de una red legítima para engañarlo y que se conecte a su red”, explicó Brian Cute, director general y director del programa de capacidad y recuperación de Global Cyber Alliance, una organización sin fines de lucro centrada en reducir los ciberriesgos.