Llega el Disney Destiny a San Juan con más de 3,000 pasajeros a bordo

El Disney Destiny, el más reciente barco de Disney Cruise Line, hizo su primera escala en San Juan como parte de su itinerario inaugural por el Caribe Oriental, informó este martes San Juan Cruise Port (SJCP).

El Disney Destiny llegó con un estimado de 3,466 pasajeros y 1,555 tripulantes. El crucero tiene programadas tres visitas adicionales a San Juan durante esta temporada, en los meses de octubre y diciembre de 2026, y enero de 2027. Cada una de sus visitas representa un impacto económico aproximado de $1.2 millones para Puerto Rico, según se informó en comunicado de prensa.

La embarcación, una de las más modernas de la flota de Disney Cruise Line, opera itinerarios de siete noches desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, recorriendo el Caribe Oriental con escalas en Disney Lookout Cay at Lighthouse Point (Bahamas), San Juan y Philipsburg, St. Maarten, antes de regresar a Florida.

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“Recibir al Disney Destiny en su visita inaugural demuestra que San Juan continúa consolidándose como un destino atractivo para las principales líneas de cruceros del mundo”, expresó Clarivette Díaz, gerente general de San Juan Cruise Port.

“Incluso durante el periodo de temporada baja, seguimos atrayendo nuevas embarcaciones y ampliando nuestra oferta de escalas, una señal clara de la confianza que la industria deposita en nuestro puerto y del valor que representa Puerto Rico como destino para millones de viajeros. Cada nueva visita genera actividad económica para cientos de negocios locales y fortalece el desarrollo del turismo durante todo el año”, apuntó.

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La llegada del Disney Destiny se suma a las visitas inaugurales que ha recibido San Juan Cruise Port durante los pasados dos años, resultado del programa de modernización e inversión que impulsa SJCP desde el inicio de sus operaciones en febrero de 2024. Las mejoras realizadas en la infraestructura portuaria han fortalecido la capacidad del puerto para atender embarcaciones de nueva generación y continuar expandiendo la oferta de líneas y rutas disponibles para los visitantes.

“El abarcador programa de rehabilitación y modernización portuaria que se ha estado realizando desde que iniciamos nuestra administración, liderados por nuestra gobernadora, Jenniffer González, como parte de las mejoras a la infraestructura por parte de la empresa operadora San Juan Cruise Port continúa brindando excelentes resultados, elevando la industria de cruceros a niveles no vistos antes. La llegada del crucero Disney Destiny a nuestra Isla reafirma esa gestión”, dijo Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.