7 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
NegociosTurismo
Suscriptores
Modifican el recogido de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Se trata de una movida temporal, pero debe tomar nota si recogerá a algún pasajero

7 de octubre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Terminal A del aeropuerto Luis Muñoz Marín recibe tres millones de pasajeros todos los años. (Xavier Araújo)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Si en los próximos días planifica ir al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) para recoger pasajeros, debe saber que Aerostar Airport Holdings anunció cambios en la zona de llegadas.

En concreto, el operador privado cerrará, a partir de mañana, martes, 7 de octubre, el carril exterior del primer nivel, área destinada para la recogida de pasajeros.

El cierre se extenderá hasta el próximo jueves, 9 de octubre, se informó.

Durante este periodo, los conductores que se dirijan a recoger pasajeros deben utilizar el carril intermedio bajo techo, habilitado en noviembre pasado.

La razón del cierre es que Aerostar avanzará en los trabajos de construcción del puente que conectará el estacionamiento multipisos y la Terminal A.

El proyecto, que forma parte de las mejoras de infraestructura en curso en el SJU, se lleva a cabo tras una inversión de $5 millones.

Aerostar dijo que el objetivo es facilitar el acceso directo desde el estacionamiento a la Terminal A, por donde transitan anualmente más de tres millones de pasajeros.

“El nuevo puente peatonal es una obra esperada que brindará mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a nuestros pasajeros, especialmente a quienes utilizan la Terminal A y el estacionamiento multipisos. Este tipo de infraestructura eleva la experiencia del viajero y forma parte del compromiso de Aerostar de continuar invirtiendo en un aeropuerto de clase mundial”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar, en un comunicado de prensa.

El puente, cuya construcción comenzó en octubre del año pasado, se está levantando con módulos prefabricados que permitirán acelerar el proceso de instalación y minimizar el impacto operacional, explicó el ejecutivo.

La estructura el estacioamiento multipisos y la Terminal A mediante ascensores y áreas de circulación climatizadas y seguras.

“Sabemos que todo proyecto de infraestructura puede representar ajustes temporales, pero estamos implementando las medidas necesarias para garantizar el flujo vehicular y la seguridad de los pasajeros durante este proceso”, añadió Hernández.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
