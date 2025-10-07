Modifican el recogido de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Si en los próximos días planifica ir al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) para recoger pasajeros, debe saber que Aerostar Airport Holdings anunció cambios en la zona de llegadas.

En concreto, el operador privado cerrará, a partir de mañana, martes, 7 de octubre, el carril exterior del primer nivel, área destinada para la recogida de pasajeros.

El cierre se extenderá hasta el próximo jueves, 9 de octubre, se informó.

Durante este periodo, los conductores que se dirijan a recoger pasajeros deben utilizar el carril intermedio bajo techo, habilitado en noviembre pasado.

La razón del cierre es que Aerostar avanzará en los trabajos de construcción del puente que conectará el estacionamiento multipisos y la Terminal A.

El proyecto, que forma parte de las mejoras de infraestructura en curso en el SJU, se lleva a cabo tras una inversión de $5 millones.

Aerostar dijo que el objetivo es facilitar el acceso directo desde el estacionamiento a la Terminal A, por donde transitan anualmente más de tres millones de pasajeros.

“El nuevo puente peatonal es una obra esperada que brindará mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a nuestros pasajeros, especialmente a quienes utilizan la Terminal A y el estacionamiento multipisos. Este tipo de infraestructura eleva la experiencia del viajero y forma parte del compromiso de Aerostar de continuar invirtiendo en un aeropuerto de clase mundial”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar, en un comunicado de prensa.

El puente, cuya construcción comenzó en octubre del año pasado, se está levantando con módulos prefabricados que permitirán acelerar el proceso de instalación y minimizar el impacto operacional, explicó el ejecutivo.

La estructura el estacioamiento multipisos y la Terminal A mediante ascensores y áreas de circulación climatizadas y seguras.