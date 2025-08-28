Nace una nueva conexión caribeña: Contour Airlines iniciará vuelos directos entre Dominica y San Juan
Conoce los días que operarán y con qué frecuencia saldrán desde Puerto Rico
28 de agosto de 2025 - 9:02 AM
A partir del 25 de septiembre, los viajeros entre Dominica y Puerto Rico podrán disfrutar de una nueva conexión aérea sin escalas gracias al lanzamiento de una nueva ruta operada por Contour Airlines.
El servicio directo enlazará el Aeropuerto Douglas–Charles en Dominica con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, marcando la entrada oficial de la aerolínea al mercado caribeño.
Esta nueva operación refuerza el papel de Puerto Rico como un eje estratégico de conectividad aérea en la región, a la vez que amplía las opciones de transporte para residentes y turistas entre ambas islas.
“Nos complace dar la bienvenida a Contour Airlines a Puerto Rico con el inicio de su nuevo servicio sin escalas entre San Juan y Dominica”, expresó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).
“Esto representa un paso importante en la recuperación de la capacidad aérea intra-caribeña y reafirma el compromiso de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón con la restauración de la conectividad a través del Aeropuerto Luis Muñoz Marín”, mencionó.
En comunicado de prensa, Robles Cancel añadió que “anticipamos el impacto positivo que este nuevo servicio tendrá en el turismo, el comercio y en los lazos culturales que unen a nuestras islas”.
Por su parte, Ben Munson, presidente de Contour Airlines, indicó que, “estamos muy entusiasmados de traer al Caribe la marca de confiabilidad y comodidad del servicio de vuelos en jet de Contour. El inicio de operaciones en Dominica representa un paso significativo para la aerolínea”.
El servicio operará con una frecuencia de cuatro veces por semana, los martes, jueves, viernes y domingos.
Los vuelos saldrán desde San Juan a las 4:15 p.m., con llegada a Dominica a las 5:40 p.m.; mientras que el trayecto inverso despegará desde Dominica a las 9:00 a.m., aterrizando en San Juan a las 10:25 a.m.
