Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nombran al productor musical Eric Duars como miembro de la junta de directores del DMO

El nombramiento requerirá el aval de la Asamblea Legislativa

4 de febrero de 2026 - 7:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nominación de Pérez Rivera necesitará el aval de la Cámara de Representantes y el Senado, se informó. (Carlos Rivera Giusti)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negocios

La gobernadora Jenniffer González nombró este miércoles al productor musical Eric Pérez Rovira, mejor conocido como Eric Duars, como miembro de la junta de directores de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés).

El nombramiento de Duars, quien además es el apoderado del equipo de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) está alineado con el énfasis que la primera mandataria está dando desde inicios de su cuatrienio a la promoción de la isla como un destino de entretenimiento musical y deportivo.

La nominación de Pérez Rivera necesitará el aval de la Cámara de Representantes y el Senado, se informó. Previamente, González nombró a la junta de directores del DMO a la hotelera Loisse Herger y al publicista Guillermo de la Paz.

El nombramiento de este último, sin embargo, fue retirado en noviembre pasado. La junta de directores del DMO es presidida por Raúl Bustamante, actual gerente general del hotel Royal Sonesta, en Isla Verde, mientras que Federico Stubbe Jr., principal oficial ejecutivo de la desarrolladora Prisa Group, actúa como vicepresidente.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, el operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, es el tesorero.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
