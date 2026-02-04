Nombran al productor musical Eric Duars como miembro de la junta de directores del DMO

La gobernadora Jenniffer González nombró este miércoles al productor musical Eric Pérez Rovira, mejor conocido como Eric Duars, como miembro de la junta de directores de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés).

El nombramiento de Duars, quien además es el apoderado del equipo de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) está alineado con el énfasis que la primera mandataria está dando desde inicios de su cuatrienio a la promoción de la isla como un destino de entretenimiento musical y deportivo.

La nominación de Pérez Rivera necesitará el aval de la Cámara de Representantes y el Senado, se informó. Previamente, González nombró a la junta de directores del DMO a la hotelera Loisse Herger y al publicista Guillermo de la Paz.

El nombramiento de este último, sin embargo, fue retirado en noviembre pasado. La junta de directores del DMO es presidida por Raúl Bustamante, actual gerente general del hotel Royal Sonesta, en Isla Verde, mientras que Federico Stubbe Jr., principal oficial ejecutivo de la desarrolladora Prisa Group, actúa como vicepresidente.