Norwegian Cruise Line tendrá nuevas operaciones de puerto base en San Juan

Los cruceros Prima y Viva de Norwegian Cruise Line (NCL) utilizarán los muelles de San Juan como puerto base a partir de la temporada de invierno 2026-2027, informó este viernes la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

El Prima iniciará operaciones puerto base en San Juan el 15 de noviembre del 2026 y regresará para la misma fecha en 2027.

Mientras, el Viva -que en 2023 tuvo operaciones de puerto base en San Juan durante su temporada inaugural- volverá a la capital boricua en noviembre del año próximo.

Se estima que el impacto combinado de las operaciones del Prima y el Viva para el año fiscal 2028 ascienda a cerca de $40 millones.

En el año fiscal 2027, el Prima solamente aportará unos $23 millones, se informó.

“La decisión de Norwegian Cruise Line de utilizar a San Juan como puerto base para 57 de sus viajes en el Caribe demuestra la visión compartida que tenemos sobre la relevancia, atractivo, y calidad de Puerto Rico como destino turístico. Además de representar una inyección económica significativa, estas operaciones potencian la creación de paquetes para estadías pre y post crucero, amplificando así el impacto y los beneficios que brinda la industria turística al desarrollo económico de la isla”, indicó Robles en un comunicado de prensa.

El crucero Norwegian Viva durante su visita a Puerto Rico en 2023. Tiene capacidad para unos 3,200 pasajeros y 1,500 tripulantes. (Nahira Montcourt)

Por su parte, Frank Medina, vicepresidente y director de ventas para Latinoamérica, Brasil y el Caribe de Norwegian Cruise Line, destacó la popularidad de Puerto Rico entre los viajeros.

Actualmente, el crucero Norwegian Epic tiene operaciones de puerto base en San Juan.

“La vibrante isla de Puerto Rico es un destino muy popular entre nuestros huéspedes. Estamos muy entusiasmados de expandir nuestra presencia en la región con el regreso del Norwegian Viva a la isla y el comienzo de los viajes puerto base del Norwegian Prima en noviembre del 2026. La isla del encanto posee una amplia variedad de experiencias, aventuras y espectaculares lugares donde viajeros pueden disfrutar de la isla a través de su gastronomía, su música, su cultura y su gente”, expresó Medina.

Para el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, entretanto, las operaciones de NCL en la isla generarán más actividad económica.

“Esto reafirma el trabajo de la Autoridad de los Puertos y Turismo en ejecutar la política pública de nuestra Gobernadora de posicionar a Puerto Rico como el ‘hub’ más importante de cruceros en el Caribe”, expresó el funcionario.

Los itinerarios del Norwegian Prima desde San Juan incluyen salidas los sábados con paradas en Tortola, St. Maarten, Barbados, St. Lucia, St. Kitts y St. Thomas, mientras que el Viva operará en rutas más hacia el sur incluyendo paradas en Aruba y Curazao.

“Los esfuerzos interagenciales que ha puesto en marcha la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón se encuentran enfocados en maximizar el crecimiento de este importante sector de nuestra industria turística y redundarán en una mayor actividad comercial, creación de empleos, y una mejor calidad de vida para todos. La CTPR continúa colaborando activamente junto a la Autoridad de Puertos, y San Juan Cruise Port, al igual que con socios del sector privado y la industria con el propósito de garantizar una experiencia excepcional para cada visitante que arriba a Puerto Rico”, dijo Robles.

Clarivette Díaz, gerente general de San Juan Cruise Port (SJCP), destacó que la movida de NCL es “una clara señal de la confianza renovada de las líneas de crucero en la isla como destino estratégico en el Caribe, y valida el impacto positivo del programa de mejoras a los muelles que hemos venido implementando y que ya suman $71.9 millones a noviembre de 2025, como parte de nuestro compromiso de alianza con el Gobierno de Puerto Rico”

“Continuaremos trabajando mano a mano con el equipo de NCL para ultimar los detalles de estas salidas con el objetivo de ofrecerles la experiencia que se merecen”, dijo Díaz.