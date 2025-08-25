Nueva política de Southwest Airlines afectará a viajeros de talla grande

Southwest Airlines pronto requerirá que los viajeros que no quepan dentro de los apoyabrazos de su asiento paguen por uno adicional por adelantado.

La nueva regla entrará en vigor el 27 de enero de 2026, el mismo día en que Southwest comience a asignar asientos.

Actualmente, los pasajeros de talla grande pueden pagar por un asiento adicional por adelantado con la opción de recuperar ese dinero más tarde, o pueden solicitar un asiento adicional gratuito en el aeropuerto. Según la nueva política de la aerolínea, un reembolso sigue siendo posible, pero ya no está garantizado.

En un comunicado el lunes, Southwest dijo que está actualizando algunas de sus políticas mientras se prepara para la asignación de asientos el próximo año.

Hace unos tres meses, la aerolínea también comenzó a cobrar por maletas facturadas, un servicio que antes era gratuito.

“Para asegurar el espacio, estamos comunicando a los clientes que han utilizado previamente la política de asiento adicional que deben comprarlo al hacer la reserva”, dice el comunicado.

Esto marca el cambio más reciente en Southwest, que durante mucho tiempo fue conocida por permitir a sus pasajeros elegir sus propios asientos después de abordar el avión y por permitir que sus maletas vuelen gratis, lo que terminó en mayo pasado. Esos beneficios fueron clave para diferenciar a la aerolínea de bajo costo de sus rivales.

Southwest dice que aún reembolsará un segundo boleto bajo su nueva política para asientos adicionales si hay, al menos, un asiento abierto en el vuelo cuando sale, y si ambos boletos del pasajero se compraron en la misma clase de reserva. El pasajero también debe solicitar el reembolso dentro de los 90 días posteriores al vuelo.

Si un pasajero que necesita un asiento adicional no compra uno por adelantado, se le pedirá que compre uno en el aeropuerto, según la nueva política. Si el vuelo está lleno, el pasajero será reubicado en un nuevo vuelo.