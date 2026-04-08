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Plataforma creada por jóvenes boricuas para el manejo de alquileres a corto plazo procesa miles de reservaciones

Hospitri reclamó que impulsó más de $4.2 millones en ingresos durante los pasados 15 meses

8 de abril de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rodrigo Lloveras, cofundador y principal oficial ejecutivo de Hospitri, y Alexis Távarez, cofundador y principal oficial de tecnología de Hospitri. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Durante los pasados 15 meses, Hospitri -una plataforma creada por jóvenes boricuas para el manejo de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés)- procesó más de 4,300 reservaciones.

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En total, unas 122 propiedades activas en Hospitri ingresaron $4.2 millones durante el mencionado periodo, reclamó la plataforma.

Hospitri es capaz de reunir en solo lugar las reservas de todas las propiedades de un mismo anfitrión, coordinar servicios de mantenimiento y hasta producir información financiera relevante para el negocio, reportó El Nuevo Día previamente.

“Hospitri llegó a democratizar el acceso a la tecnología de nivel empresarial para el dueño de este tipo de propiedades. A través de nuestra herramienta hemos visto una tendencia al alza en el ingreso de los clientes ya que la plataforma combina dos fuerzas simultáneas: mayores ingresos brutos gracias a mejores herramientas de precios y distribución, y menores costos operacionales gracias a la diferencia entre una comisión del 20% y la de Hospitri, que es un 8%, representando un ahorro inmediato de hasta 12 puntos porcentuales que se quedan en el bolsillo del dueño”, expresó Rodrigo Lloveras, principal oficial ejecutivo de Hospitri, en un comunicado de prensa.

Precisaron que las propiedades activas están distribuidas en los principales mercados turísticos de la isla: San Juan, Dorado, Fajardo, Arecibo, Humacao, Cabo Rojo y Rincón.

Según Hospitri, su base de clientes está compuesta, principalmente, por dueños de propiedades individuales. Es decir, personas que poseen entre una y 10 unidades.

Los clientes, describieron, gestionaban sus rentas a través de mensajes de texto, hojas de cálculo. Otras dependían de compañías de manejo de propiedades que cobraban comisiones de hasta el 20% de sus ingresos brutos.

Actualmente, el 74% de los clientes de Hospitri son puertorriqueños. El resto son anfitriones internacionales que residen en Puerto Rico de manera permanente.

El emprendedor agregó que, para las propiedades activas en Hospitri, los ingresos brutos aumentaron 167.6% durante el mencionado periodo, a la vez que el ingreso neto para los propietarios —después de la comisión de Hospitri- registró un alza de 207.7%.

Septiembre fue un mes clave para el turismo de Puerto Rico por la residencia del artista urbano Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Esto fue posible porque la plataforma ya tenía a esos propietarios posicionados: calendario sincronizado en múltiples canales, precios dinámicos ajustándose automáticamente a la demanda, y operaciones estandarizadas que permitieron absorber el aumento de reservaciones sin caos operacional”, dijo Lloveras.

Agregó que en enero pasado, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, las propiedades en la plataforma registraron aproximadamente $500,000 en ingresos, el pico más alto desde el lanzamiento, con más de 500 reservaciones mensuales.

Para Lloveras, las fiestas son “el recordatorio anual de por qué Puerto Rico necesita que sus propietarios de renta a corto plazo estén bien equipados. La isla tiene el producto turístico y Hospitri tiene la tecnología para que sus anfitriones lo aprovechen al máximo”.

En busca de continuar impulsando el crecimiento de la plataforma, Hospitri anticipó que lanzará un agente de inteligencia artificial (IA) integrado directamente en la plataforma.

El agente, según Hospitri, entiende el contexto de los dueños de las propiedades y ejecuta tareas operacionales complejas a través de una interfaz de conversación simple.

De igual forma, se indicó que esperan expandir la base de propiedades en Puerto Rico y expandir su presencia a otros mercados del Caribe.

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TurismoAirbnbEmpresas puertorriqueñas
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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