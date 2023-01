La actividad de cruceros en el Puerto Las Américas, en Ponce, se reactivará este próximo martes, con la llegada del barco Voyager of the Seas de Royal Caribbean.

Este crucero, con capacidad para 3,400 pasajeros, tendrá como puerto base a San Juan, desde donde está operando 26 viajes entre noviembre de 2022 y abril de este año.

Como este medio reportó anteriormente, la llegada del barco será posible tras múltiples conversaciones con Royal Caribbean a través de la firma Capital Jazz Productions, que celebrará un festival de música abordo del barco durante dicha semana.

Hasta agosto del año pasado, tres cruceros estaban confirmados para atracar en la Ciudad Señorial en 2023.

Además del Voyager of the Seas, se espera que el yate de lujo SeaDream II, que tiene capacidad para 110 pasajeros, tiene programado visitar a Ponce el 4 de abril, pero no en el Puerto Las Américas, sino en la isla Caja de Muerto.

Entretanto, el lujoso yate Evrima parará en Ponce el 11 de abril. Esta embarcación con capacidad para 149 pasajeros saldrá cuatro días antes de San Juan.

Esta no será la primera vez que un crucero atraque en Ponce. Por los pasados años, varias embarcaciones han incluido la ciudad en sus itinerarios. Entre dichos barcos se encuentra el Serenade of the Seas de Royal Caribbean, que arribó a inicios de 2020 con unos 700 pasajeros.

Actualmente, Puerto Rico está en plena temporada alta de cruceros. Esta semana, por ejemplo, el muelle de cruceros de San Juan registró la llegada de 21,000 pasajeros abordo de cinco embarcaciones.

De esta forma, el destino arrancó el punto más activo de la temporada de cruceros, con $5.8 millones en la economía en una semana, según la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

“El sector de cruceros es un sector de la industria turística que aporta significativamente al desarrollo económico de Puerto Rico y redunda en beneficios directos e indirectos para empresarios y trabajadores locales”, expresó el director ejecutivo de la entidad, Carlos Mercado Santiago, en un comunicado de prensa.