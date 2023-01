Con la llegada de cinco cruceros con alrededor de 21,000 pasajeros hoy, miércoles, a los muelles en San Juan arranca el punto más activo de la temporada de cruceros con una fructífera semana que se extenderá hasta el 15 de enero, lo que inyectará a a la economía sobre $5.8 millones, según la Compañía de Turismo.

Los barcos cruceros comenzaron a llegar desde esta mañana a las 7:00 am. Se espera que el último en zarpar sea a las 10:30 pm. Las embarcaciones que arriban hoy son: el Carnival Celebration, el Oceania Riviera, el Wonder of the Seas, el Norwegian Getaway y el Disney Fantasy.

“El sector de cruceros es un sector de la industria turística que aporta significativamente al desarrollo económico de Puerto Rico y redunda en beneficios directos e indirectos para empresarios y trabajadores locales. La llegada de estos 21,000 cruceristas representa un impacto económico de cerca de $2.5 millones a la economía local lo cual, sumado a los 27,268 pasajeros adicionales que visitarán la isla entre el lunes 9 y domingo 15 aumenta a $5.8 millones durante esta semana”, expresó el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago.

Por su parte, el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá dijo que la llegada de todos estos cruceros en un mismo día visibiliza nuestra visión de tener un puerto cada vez más activo.

“Nos satisface en gran manera ver la cantidad de cruceros que han llegado durante los pasados meses, pero no nos quedaremos ahí. Seguiremos trabajando para que el año 2023 sea uno altamente productivo. Continúan en proceso varias mejoras a la infraestructura portuaria para fomentar que durante todo el año, y no solo en la temporada invernal, haya más operaciones que fortalezcan el desarrollo económico de Puerto Rico. Cada mejora a la infraestructura propicia que las compañías de cruceros aumenten su interés en operar en el Puerto de San Juan, ya sea mediante operaciones homeport o en tránsito”, dijo Pizá.