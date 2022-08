Buscando que la parada de cruceros en Ponce no solo sea un evento extraordinario de tiempo en tiempo, el alcalde Luis Irizarry Pabón celebró que al menos tres cruceros visitarán la Ciudad Señorial en 2023: el Voyager of the Seas de Royal Caribbean, el SeaDream II de SeaDream Yatch Club y el lujoso Evrima de Ritz-Carlton Yacht Collection.

El ejecutivo municipal precisó que cada una de las embarcaciones tendrá una parada. La primera de estas corresponderá al Voyager of the Seas el 17 de enero. Este crucero, con capacidad para 3,400 pasajeros, tendrá como puerto base a San Juan, desde donde operará 26 viajes entre noviembre de 2022 y abril del año próximo.

La llegada del barco será posible tras múltiples conversaciones con Royal Caribbean a través de la firma Capital Jazz Productions, que celebrará un festival de música abordo del barco durante dicha semana.

“El puerto de Ponce ofrece no tan solo la seguridad de tener un hondo calado preparado para recibir estos barcos, sino que las personas tendrán la oportunidad de visitar a Ponce y otros municipios que están en la región sur de Puerto Rico”, destacó Irizarry Pabón.

Mientras, el SeaDream II, que tiene capacidad para 110 pasajeros, tiene programado visitar a Ponce el 4 de abril, pero no en el Puerto Las Américas, sino en la isla Caja de Muerto, que es reconocida internacionalmente por sus playas cristalinas.

El lujoso yate Evrima, entretanto, parará en La Perla del Sur el 11 de abril. Esta embarcación con capacidad para 149 pasajeros saldrá cuatro días antes de San Juan.

“Estamos preparando un gran recibimiento”, anticipó el alcalde, quien aseguró que el ayuntamiento se encargará de coordinar la logística de transportación hacia los diferentes puntos de interés de la ciudad.

“Esperamos que esta sea la primera de muchas visitas que nos hagan estas compañías y que se entusiasmen con cómo los recibe Ponce y todo lo que tiene la región sur para ofrecer”, añadió.

Aunque Irizarry Pabón no ha calculado el impacto económico de estas paradas, aseguró que se trata de pasajeros “con poder adquisitivo”, que van a gastar dinero en y fuera de su municipio.

Entre los beneficiados con la llegada de cruceros, mencionó, se encuentran los transportistas, guías turísticos, taxistas y comercios localizados en La Guancha, el sitio de interés más cercano al Puerto Las Américas.

A pesar de que el paseo tablado del mencionado complejo recreativo está cerrado desde el huracán María (2017), Irizarry Pabón recordó que los comerciantes cuentan con kioskos y “food trucks” en el estacionamiento desde el año pasado.

“Vamos a demostrar con estas visitas lo que vamos a hacer en años venideros, para que no sea una actividad de una vez y que las compañías noten la hospitalidad”, apuntó el alcalde.

La estrategia en detalle

No será la primera vez que Ponce reciba cruceros, pues por los pasados años varias embarcaciones han incluido la ciudad en sus itinerarios. Entre dichos barcos se encuentra el Serenade of the Seas de Royal Caribbean, que arribó a inicios de 2020 con unos 700 pasajeros.

No obstante, las visitas dejaron algunos sin sabores en las líneas de cruceros, que ahora el ayuntamiento está remendando, aseguró el director de Fomento Turístico del municipio, Iván “Yuye” Rodríguez.

Un estudio realizado por la firma Aquila, que se dedica a evaluar las necesidades de los destinos, encontró que Ponce debía atender las condiciones del terminal de pasajeros para mejorar la experiencia de los visitantes.

Ante esto, la instalación será embellecida con murales y contará con conexión wifi, así como con mostradores para la venta de paquetes turísticos en tierra. Al tiempo, tendrán varios salones con aires acondicionado y servicio eléctrico.

Rodríguez destacó que también les recomendaron observar los cruceros como una oportunidad para toda la región y no solo para Ponce, por lo que los paquetes turísticos ahora ofrecerán experiencias en otros pueblos del sur de Puerto Rico.

Aquila, además, recomendó que la actividad comercial y turística en Ponce debía operar todos los días de la semana.

“Lo que nos piden es que haya un ambiente festivo en la ciudad y lo que queremos es asegurarnos que los lunes y martes, cuando regularmente llegan estos cruceros, la ciudad esté igual de activa”, subrayó Rodríguez.

El funcionario sostuvo que el ayuntamiento está enfocado en atraer cruceros de menor capacidad, cuyos pasajeros tienen un interés mayor por los atractivos del sur, que incluyen la cultura, historia y arquitectura. Este tipo de pasajero, aseguró, podría gastar entre $400 y $500 por día en un destino.

“No estamos buscando tanto volumen de visitantes, sino cruceros más pequeños, pero de un visitante específico”, acotó Rodríguez.