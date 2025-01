Preocupa la imagen del destino: apagón recibe a miles de turistas que llegaron a Puerto Rico para disfrutar del fin de año

“Me preocupa el mensaje que esto (el apagón) está enviando en un momento donde Puerto Rico se supone que sea la estrella brillante que siempre ha sido. Ahora seremos una estrella que no va a tener luz para celebrar el 31 de diciembre” , lamentó Bolívar, quien también es dueño del hotel Courtyard by Marriott San Juan, en Miramar.

Eventos de fin de año en los hoteles siguen en agenda

Preocupa el efecto sobre la imagen del destino

La falla en el sistema energético, que aparentemente se originó en la central de Costa Sur, en Guayanilla, es noticia en medios de comunicación de renombre mundial como The New York Times, NBC, The Associated Press y CBS News, entre otros.