Puerto Rico busca “apoderarse” del Super Bowl junto a Bad Bunny

“Nuestro objetivo principal es que la conversación durante el Super Bowl no sea sobre el Super Bowl, sino sobre Puerto Rico”.

Con esa meta, la principal oficial de mercadeo de Discover Puerto Rico, Storm Tussey, reveló los esfuerzos de promoción en torno a la presentación de la estrella boricua Bad Bunny durante el Apple Music Super Bowl Halftime Show, que se celebrará el 8 de febrero próximo en San Francisco, California.

Para la ejecutiva, el espectáculo de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, será una oportunidad única para elevar el posicionamiento del destino.

Las iniciativas, que incluyen la participación de la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y el Programa de Rones de Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), incluyen una transmisión en vivo que seguirá de cerca la presentación con múltiples integraciones culturales sobre la isla, la realización de activaciones en mercados clave en Estados Unidos y la integración de alianzas con plataformas como I Heart Radio y Spotify.

“El 76% de todos los espectadores del Super Bowl tienen una segunda pantalla disponible y muchas veces están haciendo otra cosa”, explicó.

La plena como protagonista

“Decidimos aprovechar eso y pensamos: ¿qué mejor manera de celebrar que Bad Bunny sea el artista del medio tiempo que continuar esa historia musical? Y cuando pensamos en Puerto Rico y en la música, pensamos en la plena y en contar las noticias, en contar la historia", agregó.

Partiendo esa idea, la ejecutiva indicó que la transmisión del partido entre los Patriots, de Nueva Inglaterra, y los Seahawks, de Seattle, contará con la participación de la agrupación Plena Libre, quienes reaccionarán al son de la música a lo que ocurra sobre el terreno.

Los pleneros estarán acompañados por el boricua Isiah Pacheco, integrante del equipo de los Chiefs de Kansas City en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

“La plena es la forma perfecta de contar lo que está sucediendo en el campo de fútbol. Hay muchísima conexión entre la manera en que funciona la plena y lo que ocurre en el juego, así que lo unimos. Tendremos a los pleneros narrando en vivo lo que sucede en el partido. Ocurre una jugada importante y los pleneros la convierten en canción”, anticipó.

La transmisión, además, contará con la participación de un chef puertorriqueño que ofrecerá recetas inspiradas en la gastronomía boricua para disfrutar durante el medio tiempo.

Según la ejecutiva, la idea es que los usuarios “puedan preparar frituras con nosotros, además de cócteles de ron, en colaboración con Bacardí”.

La estrategia de posicionamiento de Puerto Rico por parte del DMO se produce a solo días de que la CTPR y la organización aunaran esfuerzos para exaltar a la isla como destino durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada la semana pasada, en Madrid, España.

Una vez Bad Bunny salga al escenario del medio tiempo, Tussey precisó que un comentarista de moda se unirá a la transmisión para hablar sobre los atuendos que luzca el cantante urbano y cómo se relacionan con la cultura de la isla.

La transmisión será en español, con subtítulos en inglés, y se originará en Estados Unidos.

“Es la primera vez que la isla se une de esta manera para celebrar a Puerto Rico como un todo, celebrando todas las marcas puertorriqueñas, al mismo tiempo que celebramos a nuestras figuras del deporte y del entretenimiento, así como a nuestros chefs y mixólogos”, destacó la ejecutiva.

De acuerdo con Tussey, la transmisión estará disponible a través del sitio web de Discover Puerto Rico, Youtube y Complex. Los esfuerzos se complementarán con la publicación de contenido en TikTok, Instagram y Facebook.

“Complex es una de las casas de medios de más rápido crecimiento. Son conocidos por música, deportes, viajes y moda. Llegan a un público de alto nivel, más propenso a ser respetuoso y a interesarse por aprender sobre la cultura. Por eso nos asociamos con ellos. Queremos atraer viajeros que quieran aprender, integrarse y tener una relación recíproca con la isla”, explicó.

Sin embargo, quienes busquen disfrutar de la transmisión fuera de su hogar, la ejecutiva dijo que el vídeo estará disponible en las pantallas laterales del complejo de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar, donde la CTPR transmitirá el partido.

Tussey resaltó que los esfuerzos no acabarán con el juego, sino que continuarán al día siguiente con un take over de I Heart Radio en Estados Unidos y Spotify en Puerto Rico.

Además, se está finiquitando un acuerdo adicional con un pódcast del periódico estadounidense The New York Times.

“Todo estará enfocado en Puerto Rico, su historia y en cómo la música se conecta directamente con nuestra herencia”, aseveró la ejecutiva.

Tussey anticipó que el DMO también llevará la plena a uno de los principales programas de televisión en Estados Unidos el día después del Super Bowl.

Ese mismo día, el DMO se apoderará de una cafetería en Nueva York, con comida puertorriqueña, café y coquito, adelantó.

“Estamos finalizando la participación de agentes de viaje para que las personas puedan reservar viajes directamente en ese evento. JetBlue es nuestro socio en esto y estamos muy entusiasmados. También tendremos un concurso con Bacardí, JetBlue y socios hoteleros en el que uno de los participantes ganará un viaje de cinco días y cuatro noches a Puerto Rico”, agregó.

Movida para impulsar las reservas

Además de buscar que la conversación en torno al Super Bowl se concentre en Puerto Rico, la experta en mercadeo indicó que el DMO persigue generar tráfico hacia la isla.

“Esperamos ver un aumento de 5% al 7% en las reservaciones durante los cuatro meses posteriores al evento”, explicó. “Según nuestras campañas, vemos ventanas de reservación entre cinco y 90 días después de la interacción, y esperamos un aumento significativo durante ese periodo”.

Por su parte, Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, detalló que las iniciativas en torno al Super Bowl son un esfuerzo colectivo de todas las entidades a cargo de la promoción turística de Puerto Rico.

La inversión total, que superará el millón de dólares, será dividida entre Discover Puerto Rico, la CTPR y el DDEC, explicó el ejecutivo.

Pérez reveló que, aunque hubo la intención de pagar por un anuncio publicitario de 30 segundos durante la transmisión del partido, cuando se hicieron los acercamientos “ya estaba todo vendido”.

El ejecutivo, quien dirigía el Coliseo de Puerto Rico cuando Bad Bunny celebró allí su serie de conciertos durante el verano pasado, aseveró que el artista se convirtió en un ”embajador" del destino.

“Es bueno que haya una estrella que nos esté dando a conocer”, expresó. “Hoy escuchas Puerto Rico y automáticamente conoces un poquito más de cultura. Hay mucha gente que no conoce mucho, pero sabe de Bad Bunny. Otra gente habla de la cultura, de la música, de la pava, porque lo ven en las redes. Eso trae mucho awareness y creo que se va a intensificar con el Super Bowl".

En un vídeo publicado a mediados de mes en las redes sociales, Bad Bunny anticipó que “el mundo bailará” durante su presentación en vivo.