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Puerto Rico pierde operaciones de puerto base del crucero Norwegian Viva en 2027

La línea de cruceros notificó a los pasajeros la cancelación de operaciones aludiendo a la “disponibilidad de los puertos”

1 de junio de 2026 - 12:35 PM

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El crucero Norwegian Viva tiene una capacidad de hasta 3,950 pasajeros. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Norwegian Cruise Line (NCL) comenzó a notificar este lunes a sus pasajeros sobre la cancelación de múltiples operaciones de puerto base en San Juan del crucero Viva para 2027, aseguraron fuentes de El Nuevo Día.

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En un correo electrónico al que este diario tuvo acceso, la empresa indicó que la determinación es una “consecuencia de la disponibilidad de los puertos”.

El Norwegian Viva, con capacidad para hasta 3,950 pasajeros, se trasladará a Miami, se informó.

Los viajes cancelados desde los muelles de crucero de San Juan estaban programados para entre el 14 de noviembre de 2027 y el 26 de diciembre de 2027.

De momento, se desconoce qué pasará con las salidas programadas para enero de 2028 desde la capital boricua.

“Aunque intentamos mantener los itinerarios originales en la medida de lo posible, en ocasiones se realizan modificaciones para optimizar los viajes debido a cambios en la disponibilidad de los puertos”, reza la comunicación.

Por fuera, el barco es imponente y denota la elegancia que tiene y que se aprecia en cada detalle.El Norwegian Viva recibió sus primeros pasajeros en el puerto de Triestre, Italia, desde donde parte en su viaje inaugural con destino a Lisboa, Portugal.El Viva, considerado un barco de tamaño mediano, fue construido en el astillero Fincatieri, de Marghera, Venecia. Tiene un desplazamiento de 143,535 toneladas y una capacidad de 3,099 huéspedes en ocupación doble.
1 / 15 | Una mirada al Norweigan Viva, el nuevo y majestuoso crucero . Por fuera, el barco es imponente y denota la elegancia que tiene y que se aprecia en cada detalle. - Suministrada/ Gregorio Maymí

“Como consecuencia de la disponibilidad de los puertos, se han cancelado los viajes del Norwegian Viva comprendidos entre el 14 de noviembre de 2027 y el 26 de diciembre de 2027. Se ruega a los socios de viaje que se aseguren de que los huéspedes afectados revisen esta información”, agrega.

NCL destacó que quienes quieran continuar viajando desde San Juan podrán explorar las alternativas del Norwegian Prima, que realizará itinerarios de ida y vuelta por el sur del Caribe entre el 13 de noviembre de 2027 y el 22 de enero de 2028.

La línea de cruceros también cuenta con salidas programadas desde San Juan de su barco Prima tanto para la temporada 2026-2027, que inicia en noviembre próximo.

“Como barco gemelo del Norwegian Viva, el Prima ofrece muchas de las mismas comodidades y experiencias de calidad que esperaban disfrutar. Estos itinerarios incluyen muchos de los mismos destinos más solicitados, además del mismo punto de salida cómodo y accesible que habían elegido inicialmente”, destacó la línea de cruceros.

Tan reciente como la semana pasada, el director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, dijo que las operaciones de puerto base del Norwegian isla todavía tenían “vida”.

Reclamó que el gobierno ofreció varias opciones a NCL, incluyendo utilizar el muelle 15 en Puerta de Tierra, mientras que San Juan Cruise Port (SJCP) ofreció mover las salidas del barco a los viernes.

Con el estreno de su Norwegian Prima, que se encuentra en su viaje inaugural post bautismo, en el que viaja su Madrina, la estrella pop Katy Perry, y miles de invitados de la industria de viajes y turismo, Norwegian Cruise Line estrena también una nueva era en sus barcos. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)Perteneciente a la Clase Prima, este es el primero de seis barcos que estarán completados en su totalidad en el 2027. Aunque es un barco grande, no lo distingue su tamaño, sino la distribución de sus amenidades y espacios públicos para que el pasajero tenga el mayor espacio que ofrece un crucero de categoría contemporánea. Predominan las áreas al aire libre, elegantes y distintas unas de otras, con mobiliario y temática diferente, ofreciendo un concepto de Country Club. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)El Prima estrena el concepto de menú fijo en un restaurante principal de un barco, el Hudson´s Main Dining Room. Aunque la empresa dijo que se está probando, si funciona, será la primera en ofrecer el mismo menú durante toda la travesía en su restaurante principal, incluido en el precio. De ser positivo el cambio y contar con el apoyo de los pasajeros, se extenderá a todos los demás barcos de Norwegian Cruise Line. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)
1 / 9 | Norwegian Prima: conoce todos los detalles de este nuevo barco. Con el estreno de su Norwegian Prima, que se encuentra en su viaje inaugural post bautismo, en el que viaja su Madrina, la estrella pop Katy Perry, y miles de invitados de la industria de viajes y turismo, Norwegian Cruise Line estrena también una nueva era en sus barcos. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) - ELNUEVODIA.COM

El Norwegian Viva tenía previsto operar salidas los sábados desde los muelles Panamericanos, donde Royal Caribbean tiene un acuerdo preferencial sobre el uso de las instalaciones, lo que habría complicado la planificación a largo plazo con NCL.

Sin embargo, fuentes del sector turístico señalan directamente tanto a la APPR, SJCP y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) por su falta de coordinación con la línea de cruceros, considerando que las salidas del Viva estaban confirmadas aún con el acuerdo con Royal Caribbean.

A preguntas de este diario, Negrón sostuvo la semana pasada que la agencia que dirige continuaba las conversaciones con Royal Caribbean para lograr flexibilizar el acuerdo que se firmó previo al contrato de SJCP.

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CrucerosNorwegian Cruise LineTurismo
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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