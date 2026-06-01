Puerto Rico pierde operaciones de puerto base del crucero Norwegian Viva en 2027

Norwegian Cruise Line (NCL) comenzó a notificar este lunes a sus pasajeros sobre la cancelación de múltiples operaciones de puerto base en San Juan del crucero Viva para 2027, aseguraron fuentes de El Nuevo Día.

En un correo electrónico al que este diario tuvo acceso, la empresa indicó que la determinación es una “consecuencia de la disponibilidad de los puertos”.

El Norwegian Viva, con capacidad para hasta 3,950 pasajeros, se trasladará a Miami, se informó.

Los viajes cancelados desde los muelles de crucero de San Juan estaban programados para entre el 14 de noviembre de 2027 y el 26 de diciembre de 2027.

De momento, se desconoce qué pasará con las salidas programadas para enero de 2028 desde la capital boricua.

“Aunque intentamos mantener los itinerarios originales en la medida de lo posible, en ocasiones se realizan modificaciones para optimizar los viajes debido a cambios en la disponibilidad de los puertos”, reza la comunicación.

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1 / 15 | Una mirada al Norweigan Viva, el nuevo y majestuoso crucero . Por fuera, el barco es imponente y denota la elegancia que tiene y que se aprecia en cada detalle. - Suministrada/ Gregorio Maymí 1 / 15 Una mirada al Norweigan Viva, el nuevo y majestuoso crucero Por fuera, el barco es imponente y denota la elegancia que tiene y que se aprecia en cada detalle. Suministrada/ Gregorio Maymí Compartir

“Como consecuencia de la disponibilidad de los puertos, se han cancelado los viajes del Norwegian Viva comprendidos entre el 14 de noviembre de 2027 y el 26 de diciembre de 2027. Se ruega a los socios de viaje que se aseguren de que los huéspedes afectados revisen esta información”, agrega.

NCL destacó que quienes quieran continuar viajando desde San Juan podrán explorar las alternativas del Norwegian Prima, que realizará itinerarios de ida y vuelta por el sur del Caribe entre el 13 de noviembre de 2027 y el 22 de enero de 2028.

La línea de cruceros también cuenta con salidas programadas desde San Juan de su barco Prima tanto para la temporada 2026-2027, que inicia en noviembre próximo.

“Como barco gemelo del Norwegian Viva, el Prima ofrece muchas de las mismas comodidades y experiencias de calidad que esperaban disfrutar. Estos itinerarios incluyen muchos de los mismos destinos más solicitados, además del mismo punto de salida cómodo y accesible que habían elegido inicialmente”, destacó la línea de cruceros.

Tan reciente como la semana pasada, el director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, dijo que las operaciones de puerto base del Norwegian isla todavía tenían “vida”.

Reclamó que el gobierno ofreció varias opciones a NCL, incluyendo utilizar el muelle 15 en Puerta de Tierra, mientras que San Juan Cruise Port (SJCP) ofreció mover las salidas del barco a los viernes.

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El Norwegian Viva tenía previsto operar salidas los sábados desde los muelles Panamericanos, donde Royal Caribbean tiene un acuerdo preferencial sobre el uso de las instalaciones, lo que habría complicado la planificación a largo plazo con NCL.

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Sin embargo, fuentes del sector turístico señalan directamente tanto a la APPR, SJCP y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) por su falta de coordinación con la línea de cruceros, considerando que las salidas del Viva estaban confirmadas aún con el acuerdo con Royal Caribbean.