Puerto Rico regresa a Fitur con más viajeros internacionales interesados por la isla
El objetivo del gobierno en el importante congreso que se celebra en Madrid es ampliar la conectividad aérea y marítima
20 de enero de 2026 - 11:10 PM
En medio de la búsqueda por ampliar su conectividad aérea y marítima, la hoja de presentación de Puerto Rico durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, incluye un aumento en el interés que ha suscitado la isla por el lado de los viajeros internacionales.
El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
