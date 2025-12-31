Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Repletos los hoteles durante el fin de año

La tasa de ocupación supera el 90%

31 de diciembre de 2025 - 5:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La lista de hoteles que se sumaron a los esfuerzos del DMO, incluye hoteles de San Juan, como de Rincón, Fajardo y otras áreas, así como descuentos en actividades turisticas. (Archivo)
La región de Porta Atlántico lidera las reservas en las seis regiones de turismo, con un 97.8% de ocupación.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Las hospederías de la isla están repletas durante las celebraciones de fin de año, informó este miércoles la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles.

En concreto, hasta el lunes pasado, el promedio de ocupación entre el 30 de diciembre y el 1 de enero superaba el 90%.

Según los datos recopilados por la CTPR, el 31 de diciembre es el día de mayor ocupación, con el 95.4% de las habitaciones disponibles reservadas.

“Estos números preliminares nos llenan de satisfacción ya que son un claro indicador del éxito de nuestros esfuerzos para posicionar a Puerto Rico como un destino de primer nivel y de las estrategias implementadas para fomentar el turismo interno durante todo el año”, dijo Robles en un comunicado de prensa.

“Sin lugar a duda, estas altas tasas de ocupación, el marcado aumento de actividad turística entre residentes de la isla y el aumento en interés por viajar a Puerto Rico de parte de viajeros en los Estado Unidos continentales y destinos internacionales, apuntan a que el próximo año será uno de más éxitos para nuestra industria”, agregó.

La funcionaria precisó que la región de Porta Atlántico lidera este miércoles las reservas en las seis regiones de turismo, con un 97.8% de ocupación, seguida de Porta Cordillera (97.3%); Porta del Mar (97.2%); Porta Capital (96.5%); los sectores sur y norte de Porta del Sol, con 92.1% y 91.9%, respectivamente, y Porta Caribe, con 89.4%.

Para esta misma fecha, los Paradores de Puerto Rico reportan un 92.5% de ocupación, mientras que las islas municipio de Vieques y Culebra reportan una ocupación combinada de 91.7%, según la CTPR.

“En la Compañía de Turismo continuamos comprometidos con la visión y estrategias lideradas por la gobernadora Jenniffer González Colón para, en colaboración con otras entidades del sector público y socios de la industria, maximizar el potencial del turismo, apoyar a nuestros empresarios locales, generar nuevos empleos, y estimular el desarrollo económico en todos los municipios de la isla”, acotó Robles.

TurismoHoteles en Puerto RicoCompañía de Turismo
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
