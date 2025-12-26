Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan más de una decena de vuelos cancelados en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Una tormenta invernal afecta al noreste de Estados Unidos

26 de diciembre de 2025 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El total de pasajeros afectados por las cancelaciones en el aeropuerto Luis Muñoz Marín supera los 2,000, según estimados de Aerostar. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Más de 10 vuelos fueron cancelados este viernes en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, en medio de una tormenta invernal que afecta el noreste de Estados Unidos.

Aerostar Airport Holdings, el operador privado de la principal instalación aeroportuatria de Puerto Rico, precisó que, hasta la 1:00 p.m., el total de vuelos cancelados ascendía a 14.

De esa cifra, seis corresponden a vuelos de llegada y ocho a vuelos de salida. La principales aerolíneas afectadas son Delta y Jetblue, con vuelos programados desde o hacia ciudades como Nueva York, Fort Lauderdale, Tampa, Connecticut y Newark.

También se cancelaron vuelos desde o hacia Medellín y Punta Cana, según el reporte de Aerostar.

El total de pasajeros afectados supera los 2,000, según estimados de Aerostar.

A nivel de Estados Unidos, la situación es más seria. A tenor con la plataforma Flight Aware, hasta las 1:30 p.m. del viernes, unos 3,808 vuelos registraban atrasos en todo el país, al tiempo que 1,190 estaban cancelados.

La tormenta invernal que está impactando al noreste de Estados Unidos podría dejar, por ejemplo, entre tres a seis pulgadas de nieve en el estado de Pensilvania

Mientras, en el estado de Nueva York, se podrían registrar entre cinco a nueve pulgadas de nieve, aunque áreas aisladas podrían recibir hasta 10 pulgadas de nieve, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Las condiciones podrían extenderse hasta el mediodía del sábado, por lo que los viajeros deben estar atentos al estado de su vuelo a través de los portales cibernéticos de sus aerolíneas.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
