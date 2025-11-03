Los “lounges” que no son operados por líneas aéreas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, violan la exclusividad de Airport Shoppes para la venta de comida y bebidas en la instalación, determinó la jueza Diana Conde, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, al declarar no ha lugar una moción de reconsideración de sentencia que radicó Aerostar Airport Holdings en uno de los dos casos relacionados a un club privado que abrió recientemente en la Terminal B.