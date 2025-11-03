Opinión
3 de noviembre de 2025
prima:Revés para Aerostar en caso relacionado a los “lounges” en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Un tribunal reafirmó la exclusividad de Airport Shoppes para la venta de comida y bebida en la instalación

3 de noviembre de 2025 - 12:04 PM

En el aeropuerto Luis Muñoz Marín, hay tres clubes privados operados por empresas independientes. (Carlos Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Los “lounges” que no son operados por líneas aéreas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, violan la exclusividad de Airport Shoppes para la venta de comida y bebidas en la instalación, determinó la jueza Diana Conde, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, al declarar no ha lugar una moción de reconsideración de sentencia que radicó Aerostar Airport Holdings en uno de los dos casos relacionados a un club privado que abrió recientemente en la Terminal B.

RELACIONADAS
Tags
TurismoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
