Royal Caribbean confirma 71 operaciones de puerto base en Puerto Rico

Miami - La línea de cruceros Royal Caribbean tendrá 71 operaciones de puerto base en Puerto Rico durante el año fiscal 2027.

Así lo reveló este miércoles la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, tras una reunión con los directivos principales de la empresa.

“Royal Caribbean está emocionado y muy confiado con Puerto Rico”, reclamó la funcionaria en entrevista con El Nuevo Día durante el Seatrade Cruise Global 2026, que se celebra esta semana en el Miami Beach Convention Center.

“El año pasado las reuniones no fueron malas, pero había cierta incomodidad con el tema de la infraestructura. Este año fue totalmente distinto. Este año el mensaje fue: ‘estamos contentos, estamos viendo progreso, estamos viendo como los (muelles) Panamericanos han mejorado’”, agregó.

PUBLICIDAD

1 / 15 | Así es el interior del Star of the Seas de Royal Caribbean. Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 15 Así es el interior del Star of the Seas de Royal Caribbean Hay más de 20 restaurantes y 20 barras, que están localizadas estratégicamente a través del barco, con el objetivo de dispersar los pasajeros. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Las 71 paradas que confirmó Royal Caribbean corresponden a tres naves hermanas de la clase Vision: Vision of the Seas, Rhapsody of the Seas y el Grandeur of the Seas.

Aunque no se trata de embarcaciones nuevas o de gran tamaño, las operaciones de puerto base generarán un impacto económico estimado de $45 millones, según estimados de la CTPR.

Robles sostuvo, además, que el crucero Celebrity Constellation realizará 20 escalas en San Juan, que aportarán $13 millones adicionales.

“Seguimos fortaleciendo alianzas clave que consolidan a Puerto Rico como un hub de cruceros en el Caribe, generando actividad económica y oportunidades para nuestra gente. Esta colaboración reafirma la confianza de la industria en nuestra infraestructura y oferta turística”, sostuvo, por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón, en declaraciones escritas.

Mientras, Clarivette Díaz, gerente general de San Juan Cruise Port (SJCP), el operador de los muelles de cruceros de San Juan, precisó este año terminará con un total de 418 operaciones de puerto base.

Agregó que durante la temporada alta de cruceros, que discurre entre octubre y marzo, más de una veintena de embarcaciones tendrán viajes programados desde los muelles de la capital.

Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), entretanto, destacó la importancia de la inversión en infraestructura para atraer nuevas operaciones de puerto base.