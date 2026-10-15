San Germán lidera el crecimiento de reservas de Airbnb en Puerto Rico

San Germán encabezó el crecimiento de las reservas de Airbnb en Puerto Rico durante 2025, con un aumento de casi 60% frente al año anterior, en momentos en que la plataforma identifica un mayor interés de los viajeros por destinos fuera de las principales zonas costeras.

El municipio del oeste figura entre los cinco destinos emergentes destacados por Airbnb en Puerto Rico, junto con Jayuya, Coamo, Barranquitas y Maunabo. En conjunto, las reservas en esos municipios aumentaron más de 25% entre 2024 y 2025, mientras que las búsquedas crecieron un promedio de 10% durante el mismo período, según los datos divulgados por la empresa.

Los resultados forman parte del Informe de Destinos Emergentes de Airbnb en Latinoamérica, que examina las tendencias de interés de los viajeros en 55 destinos de nueve países de la región a partir de datos de 2024 y 2025.

Además del comportamiento de las reservas, el informe analiza los patrones de consumo de los huéspedes y el posible impacto de sus estadías en los comercios de las comunidades que visitan.

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Según Airbnb, cerca del 55% del gasto de los viajeros en bienes y servicios, sin incluir el alojamiento, se destinó al mismo vecindario donde se encontraba la propiedad reservada. El gasto promedio por persona alcanzó aproximadamente $290 diarios.

La empresa también informó que cerca del 70% de los huéspedes encuestados ahorró dinero al seleccionar un alojamiento mediante la plataforma. De ese grupo, alrededor del 60% utilizó parte de ese ahorro para gastar más en otros bienes y servicios durante su estadía.

Los datos también apuntan al papel de los anfitriones como fuente de recomendaciones para quienes visitan estos destinos.

Alrededor del 60% de los huéspedes recibió recomendaciones de restaurantes por parte de sus anfitriones, mientras que el 35% recibió sugerencias sobre lugares o actividades al aire libre. De las recomendaciones compartidas, casi el 60% correspondía a establecimientos o lugares ubicados en el mismo vecindario donde se hospedaban los viajeros.

En cuanto a los criterios para seleccionar un alojamiento, más del 60% de los encuestados valoró disponer de un espacio privado para su grupo, cerca del 60% priorizó una ubicación conveniente y más del 25% señaló el ahorro económico como un factor de decisión.

No obstante, el precio continúa siendo relevante al comparar alternativas de hospedaje: más del 95% de los viajeros consultados indicó que este elemento influye en su decisión entre un alojamiento de Airbnb y otras opciones.

Por su parte, los ingresos medianos anuales de los anfitriones en los cinco destinos emergentes de Puerto Rico fueron de aproximadamente $9,200, de acuerdo con las cifras divulgadas por la empresa.

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Airbnb sostuvo que el interés por destinos como San Germán, Jayuya, Coamo, Barranquitas y Maunabo representa una oportunidad para ampliar la actividad turística hacia municipios del interior y otras regiones de la isla.