Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 06:16 PM
S&P 500
6724.03
-1.06%
·
Dow Jones
46869.37
-0.93%
·
Nasdaq
23099.52
-1.7%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seaborne Airlines regresará a Puerto Rico para reactivar “el puente aéreo del Caribe”

La aerolínea comprará nuevas aeronaves que operarían desde la isla

6 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actualmente, Seaborne Airlines opera salidas desde St. Thomas y St. Croix. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Seaborne Airlines regresará al mercado de Puerto Rico, con el objetivo de reactivar “el puente aéreo del Caribe”.

La aerolínea, que actualmente opera salidas desde St. Thomas y St. Croix, acordó adquirir su primera aeronave “De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter”, al tiempo que firmó una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) con CAVU Aviation Finance para adquirir y financiar tres aeronaves “Twin Otter” adicionales en Puerto Rico.

Los aviones “Twin Otter” tienen capacidad para 19 personas, lo que permite operar vuelos cortos.

Una vez American Eagle dejó el mercado local, la oferta de vuelos hacia el Caribe desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) estaba servida por aerolíneas como Cape Air, Inter Caribbean, Tradewind y Silver Airways.

Esta última compró las operaciones de Seaborne en Puerto Rico, que a principios de la pasada década mudó su centro de operaciones a la isla.

Seaborne pretendía llenar el vacío que dejó American Eagle, pero terminó acogiéndose a la bancarrota en 2018.

Silver Airways, empero, cesó operaciones a mediados de este año, luego de que se acogió a la quiebra en 2024.

Actualmente, aerolíneas como Frontier Airlines y Contour Airlines ofrecen vuelos a destinos del Caribe más allá de República Dominicana, pero no son suficientes.

“Este anuncio de nuestro acuerdo para adquirir una primera aeronave y la LOI por tres más es el combustible para reactivar el puente aéreo del Caribe. Con más de 50 años construyendo aerolíneas nacionales, quiero que Puerto Rico sepa que Seaborne está aquí para quedarse y volverá a ser la aerolínea de la que se habla en todo el Caribe por su confiabilidad y su hospitalidad isleña”, señaló Darrell Richardson, presidente y CEO de Seaborne Airlines, en un comunicado de prensa.

“Este paso está alineado con lo que presentamos a la Gobernadora el mes pasado y con nuestra visión compartida de regresar a la época dorada de Seaborne como la aerolínea regional líder del Caribe. Aplaudimos el apoyo de esta administración a la expansión y al desarrollo económico de Puerto Rico, y reafirmamos nuestro compromiso con un crecimiento responsable y con el servicio a nuestras comunidades”, agregaron Oskar Kowalski y Meir Hurwitz, socios de Seaborne.

Mientras, Matthew Lorentzen, presidente y managing partner de CAVU Aviation Finance LLC, sostuvo que Seaborne Airlines está alineado con la visión de la empresa.

“Acompañaremos a Seaborne mientras continúa ofreciendo servicio excepcional en la región”, apuntó Lorentzen.

Tags
TurismoSeaborne Airlines
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: