Seaborne Airlines regresará a Puerto Rico para reactivar “el puente aéreo del Caribe”

Seaborne Airlines regresará al mercado de Puerto Rico, con el objetivo de reactivar “el puente aéreo del Caribe”.

La aerolínea, que actualmente opera salidas desde St. Thomas y St. Croix, acordó adquirir su primera aeronave “De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter”, al tiempo que firmó una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) con CAVU Aviation Finance para adquirir y financiar tres aeronaves “Twin Otter” adicionales en Puerto Rico.

Los aviones “Twin Otter” tienen capacidad para 19 personas, lo que permite operar vuelos cortos.

Una vez American Eagle dejó el mercado local, la oferta de vuelos hacia el Caribe desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) estaba servida por aerolíneas como Cape Air, Inter Caribbean, Tradewind y Silver Airways.

Esta última compró las operaciones de Seaborne en Puerto Rico, que a principios de la pasada década mudó su centro de operaciones a la isla.

Seaborne pretendía llenar el vacío que dejó American Eagle, pero terminó acogiéndose a la bancarrota en 2018.

Silver Airways, empero, cesó operaciones a mediados de este año, luego de que se acogió a la quiebra en 2024.

Actualmente, aerolíneas como Frontier Airlines y Contour Airlines ofrecen vuelos a destinos del Caribe más allá de República Dominicana, pero no son suficientes.

“Este anuncio de nuestro acuerdo para adquirir una primera aeronave y la LOI por tres más es el combustible para reactivar el puente aéreo del Caribe. Con más de 50 años construyendo aerolíneas nacionales, quiero que Puerto Rico sepa que Seaborne está aquí para quedarse y volverá a ser la aerolínea de la que se habla en todo el Caribe por su confiabilidad y su hospitalidad isleña”, señaló Darrell Richardson, presidente y CEO de Seaborne Airlines, en un comunicado de prensa.

“Este paso está alineado con lo que presentamos a la Gobernadora el mes pasado y con nuestra visión compartida de regresar a la época dorada de Seaborne como la aerolínea regional líder del Caribe. Aplaudimos el apoyo de esta administración a la expansión y al desarrollo económico de Puerto Rico, y reafirmamos nuestro compromiso con un crecimiento responsable y con el servicio a nuestras comunidades”, agregaron Oskar Kowalski y Meir Hurwitz, socios de Seaborne.

Mientras, Matthew Lorentzen, presidente y managing partner de CAVU Aviation Finance LLC, sostuvo que Seaborne Airlines está alineado con la visión de la empresa.