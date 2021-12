A pesar del reciente repunte de COVID-19 en Puerto Rico, la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines, aseguró este lunes que el evento de fin de año denominado “Puerto Rico para el mundo” continúa en pie, al igual que la transmisión del especial “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de la cadena ABC, desde el centro de entretenimiento Distrito T-Mobile.

Defendió que, a tenor con la reciente orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, los asistentes tendrán que presentar evidencia de su vacunación contra el COVID-19 y una prueba negativa, molecular o de antígenos, realizada al menos 48 horas antes de la actividad. Se estima la asistencia de 10,000 personas, aunque la funcionaria no descartó que el incremento de contagios desanime a los ciudadanos.

“Desde que iniciamos el plan de trabajo para esta actividad sabíamos que la situación del COVID-19 cambia día y que los números suben y bajan. Siempre habíamos dicho que teníamos espacio para tomar medidas adicionales a las que se habían tomado, considerando que en aquel entonces los números de contagio estaban bajos”, expresó Vallines en entrevista con El Nuevo Día.

Añadió que los asistentes al evento deberán usar una mascarilla en todo momento y que, para procurar mayor distanciamiento entre las personas, ampliaron el espacio donde se celebrará la actividad.

El evento contará con dos tarimas exteriores, por donde pasarán artistas como Limi-T-21, Victoria Sanabria, El Gran Combo, Pirulo y La Tribu y DJ King Arthur. Mientras, en la tarima en el interior del Distrito T-Mobile se presentarán Daddy Yankee, La Tribu de Abrante, Plenéalo, Gilberto Santa Rosa y Melina León.

“Continuamos con el mismo número de 10,000 personas que vamos a permitir (en el evento), pero ahora en un espacio más grande y adecuado”, detalló. “La calle desde donde está Toro Verde hacia al frente, añadimos un espacio bastante grande”.

Por su parte, el principal oficial de estrategias de Discover Puerto Rico, Edward Zayas, puntualizó que el Departamento de Salud tendrá 38 oficiales en el evento para verificar que los asistentes cumplan con los requisitos de entrada.

“Confiamos en que esta y cualquier otra contingencia que se estime necesaria permita que el evento de fin de año sea seguro para todos y todas. Puerto Rico se ha distinguido por la exitosa manera en que ha logrado manejar la pandemia y confiamos en que esta ocasión no será distinto”, indicó Zayas en una declaraciones escritas enviadas a este medio.

¿Inversión con garantías?

Vallines precisó que la inversión en el evento, que incluye el contrato con los productores del evento de ABC, asciende a $4.4 millones, provenientes de fondos asignados a Puerto Rico a través del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

Cuestionada sobre qué garantías tiene el gobierno para que el dinero no se pierda en caso de que Pierluisi emita nuevas restricciones sobre las aglomeraciones, la funcionaria indicó que entrarían en un “proceso de concialición”.

“Nosotros fuimos bien cuidadosos a la hora de redactar el contrato. El contrato tiene una cláusula de fuerza mayor, que establece que, por razones ajenas a nuestra voluntad, como pudiese ser la pandemia, el evento no se pudiese celebrar, pues entonces las partes tienen que hacer un ejercicio de conciliación. Hay que indentificar en cuáles gastos se han incurrido, y por esos tendríamos que responder, y cuáles gastos no se han incurrido al momento. Se haría una conciliación de lo que se debe versus lo que se pagó y lo que no se ha pagado para, entonces, asegurar que no se pierda la totalidad de los fondos”, expresó.

En caso que el evento se suspenda, Vallines aseguró que el retorno de la inversión asciende a $20 millones, gracias, su juicio, a la exposición que Puerto Rico ha tenido en medios de comunicación de Estados Unidos y América Latina.

Sobre si la cancelación del evento podría revertir la imagen positiva de Puerto Rico como destino, la funcionaria aseguró que no, porque, según ella, “las personas agradecen cuando se revisan los protocolos porque les da tranquilidad”.

Aparte del evento en las inmediaciones del Centro de Convenciones, Discover Puerto Rico anunció este lunes que la cadena internacional de noticias CNN incluirá transmisiones en directo desde Puerto Rico durante la transmisión del especial “New Year’s Eve Live”, el próximo 31 de diciembre.

De acuerdo con la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), CNN destacará en Puerto Rico al corresponsal Gary Tuchman, y a su hija, la presentadora de Newsy, Lindsay Tuchman, quienes tendrán intervenciones desde el Viejo San Juan durante la despedida de año.