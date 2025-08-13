Sobre 15,000 cruceristas llegan a San Juan este miércoles

Sobre 15,000 cruceristas llegarán este miércoles a los muelles de crucero de la capital, según estimados compartidos por San Juan Cruise Port (SJCP).

El operador de tales infraestructuras marítimas precisó que turistas arribarán a la isla a bordo de los cruceros Carnival Magic y el Icon of the Seas de Royal Caribbean.

Concretamente, el Carnival Magic llegará con 4,511 pasajeros y 1,358 tripulantes, mientras que el Icon of the Seas, uno de los dos cruceros más grandes del mundo, arribará con 7,256 pasajeros, además de una tripulación de 2,537, precisó SJCP.

Será la primera vez que el megacrucero de Royal Caribbean llegue a San Juan, luego de la reapertura del muelle 3 oeste, que cerró en abril de 2024, debido al impacto de una embarcación de MSC Cruises.

“Recibir por primera vez al Icon of the Seas en nuestro puerto es motivo de orgullo y una demostración clara de lo que SJCP puede lograr cuando se combina visión, experiencia e inversión estratégica”, dijo Clarivette Díaz, gerente general de SJCP, en declaraciones escritas.

“Este hito no solo fortalece la posición de San Juan como puerto de escala para los cruceros más avanzados del mundo, sino que también amplifica el impacto positivo que la industria de cruceros genera en nuestra economía y en nuestras comunidades. Estamos entusiasmados por lo que esta visita significa para el presente y el futuro del turismo en Puerto Rico”, agregó.

La semana pasada, este diario adelantó que el Icon of the Seas visitará San Juan seis veces antes de que termine el 2025.

Para recibir el Icon of the Seas, la subsidiaria de Global Ports Holding (GPH) construyó una plataforma para el atraque del barco en sus instalaciones. El proyecto formó parte de los trabajos de reconstrucción del muelle 3 oeste, cuyo costo ascendió a $10.3 millones.

La construcción final de la plataforma, informó SJCP, terminará a mediados de este mes, aunque ya está lista para recibir el barco.