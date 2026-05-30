Temporada alta de cruceros terminó con un aumento de 43% en el tráfico de pasajeros

La temporada alta de cruceros 2025-2026 cerró con sobre 1.3 millones de pasajeros, un aumento de aproximadamente 43% en comparación con el periodo anterior, informó este viernes la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, registró un total de 515 operaciones de tránsito y puerto base. Tal cifra, según la entidad, reflejó un crecimiento de 34.1% frente al mismo periodo de la temporada anterior.

“Puerto Rico continúa consolidando su liderazgo dentro de la industria de cruceros del Caribe. Esta temporada alta de invierno reflejó resultados sumamente positivos, tanto en movimiento de pasajeros como en actividad portuaria, demostrando la confianza que las principales líneas marítimas mantienen en nuestra isla y en nuestra capacidad para continuar creciendo de manera competitiva”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, en un comunicado de prensa.

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La funcionaria precisó que todos los meses de la temporada alta superaron las cifras registradas durante los mismos periodos de 2024, 2023 y 2022.

En particular, la funcionaria destacó el desempeño de las operaciones de puerto base en el muelle de San Juan, que registraron 371,536 pasajeros entre noviembre de 2025 y abril de 2026, un crecimiento de 76.6%.

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La CTPR recordó que los cruceros con salidas desde San Juan generan estadías hoteleras, consumo en restaurantes, transportación terrestre y actividad comercial adicional antes y después de cada viaje.

De acuerdo con la entidad, la mejoría en el desempeño de las operaciones de puerto base estuvo impulsado por el crucero Grand Princess de Princess Cruises y las salidas adicionales de Royal Caribbean, con los cruceros Jewel of the Seas y el Brilliance of the Seas.

Además, la línea de cruceros Norwegian sustituyó el Viva por el Epic, que cuenta con mayor capacidad de pasajeros.

Esta última línea de cruceros, empero, podría mover a otro destino las salidas programadas del Viva para la temporada 2027-2028, reportó recientemente este diario.

El conflicto principal surge del acuerdo preferencial que Royal Caribbean tiene sobre el uso de los muelles Panamericanos hasta 2031, lo que complica la planificación a largo plazo de otras líneas de cruceros.

Esta semana, el director de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, aseveró que Norwegian no le ha informado ninguna movida y que continúan en conversaciones para encontrar una alternativa, incluyendo el posible uso del muelle 15.