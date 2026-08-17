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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terminales C y D del aeropuerto Luis Muñoz Marín se quedan sin aire acondicionado

Fluctuaciones de voltaje afectaron las unidades de enfriamiento, informó la empresa

17 de agosto de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se indicaron cambios en las operaciones de vuelos relacionados con la avería. (Xavier Araújo)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Los terminales C y D del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se encuentran sin servicio de aire acondicionado debido a fluctuaciones de voltaje registradas en el sistema eléctrico durante los pasados días.

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Aerostar Airports Holding, operador privado de la instalación aeroportuaria, informó que las variaciones afectaron las unidades de enfriamiento que sirven a ambas áreas.

“Activamos los recursos necesarios para repararlas y estamos gestionando medidas alternas para neutralizar las temperaturas en el terminal”, indicó la empresa mediante un aviso a los pasajeros en las redes sociales.

La administración aseguró que trabaja para restablecer el servicio lo antes posible. Hasta el momento, no se precisó cuánto tiempo tomarán las reparaciones ni se detalló cuáles medidas alternas implementará.

Tampoco se informó de cambios en las operaciones de vuelos relacionados con la avería.

Tags
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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