Terminales C y D del aeropuerto Luis Muñoz Marín se quedan sin aire acondicionado

Los terminales C y D del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se encuentran sin servicio de aire acondicionado debido a fluctuaciones de voltaje registradas en el sistema eléctrico durante los pasados días.

Aerostar Airports Holding, operador privado de la instalación aeroportuaria, informó que las variaciones afectaron las unidades de enfriamiento que sirven a ambas áreas.

“Activamos los recursos necesarios para repararlas y estamos gestionando medidas alternas para neutralizar las temperaturas en el terminal”, indicó la empresa mediante un aviso a los pasajeros en las redes sociales.

La administración aseguró que trabaja para restablecer el servicio lo antes posible. Hasta el momento, no se precisó cuánto tiempo tomarán las reparaciones ni se detalló cuáles medidas alternas implementará.