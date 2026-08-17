Terminales C y D del aeropuerto Luis Muñoz Marín se quedan sin aire acondicionado
Fluctuaciones de voltaje afectaron las unidades de enfriamiento, informó la empresa
17 de agosto de 2026 - 2:30 PM
17 de agosto de 2026 - 2:30 PM
Los terminales C y D del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se encuentran sin servicio de aire acondicionado debido a fluctuaciones de voltaje registradas en el sistema eléctrico durante los pasados días.
Aerostar Airports Holding, operador privado de la instalación aeroportuaria, informó que las variaciones afectaron las unidades de enfriamiento que sirven a ambas áreas.
“Activamos los recursos necesarios para repararlas y estamos gestionando medidas alternas para neutralizar las temperaturas en el terminal”, indicó la empresa mediante un aviso a los pasajeros en las redes sociales.
La administración aseguró que trabaja para restablecer el servicio lo antes posible. Hasta el momento, no se precisó cuánto tiempo tomarán las reparaciones ni se detalló cuáles medidas alternas implementará.
Tampoco se informó de cambios en las operaciones de vuelos relacionados con la avería.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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