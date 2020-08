Los $50 millones en fondos federales que el gobierno local anunció en ayudas para empresas del turismo son bienvenidos, aunque no son suficientes para salvar una industria duramente golpeada por la pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para evitar contagios, manifestaron varios portavoces del sector.

A su vez, señalaron que la distribución de los fondos, que son parte de los $2,240 millones que Puerto Rico recibió a través de la ley federal CARES (siglas en inglés para Coronavirus Aid Relief & Economic Stability Act), tampoco incluye a todo tipo de negocios ligados al turismo.

“Se le dio a los hoteles antes de hacerlo público y resulta que son para reembolso de gastos por compra equipo para COVID-19. Los transportistas, artesanos y comerciantes de zonas turísticas no cualifican”, denunció José Poupal, presidente del grupo Puerto Rico Operadores, Turísticos Guías y Excursiones (Protge). Aludió así a que los fondos deben ser utilizados para cubrir gastos relacionados con la pandemia de COVID-19 que no han sido cubiertos por otros programas estatales, federales o privados.

PUBLICIDAD

Para distribuir el dinero, el gobierno identificó unos 1,200 negocios elegibles, que incluyen hospederías, agencias de viajes, mayoristas de viajes, guías turísticos, compañías de excursiones y de turismo náutico.

Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza Turística de Puerto Rico, coincidió con el señalamiento de que, cuando funcionarios del gobierno hicieron un webinar la semana pasada para orientar a los empresarios de la industria acerca de los requisitos para acceder a los fondos, muchos hoteles ya habían solicitado y recibido el dinero. Al cierre de esta noticia, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) no había respondido la solicitud de este medio de confirmar o negar este señalamiento.

La portavoz apuntó que en la distribución, “la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) incluye a hoteles no endosados pero dejó fuera a los transportistas, incluidos los taxistas, limusinas, etc., y a los alquileres a corto plazo que también pagan ‘room tax’ (impuesto por habitación). Los comercios al detal dedicados a la venta de directa para turistas en el Viejos San Juan, Condado e Isla Verde y los museos tampoco fueron incluidos”.

Otro sector que no fue incluido, aunque invirtió miles en medidas para evitar la propagación del virus, fueron los casinos, destacó José “Peco” Suárez, presidente de International Hospitality Enterprises (IHE), empresa local que administra seis hoteles y dos casinos en la zona metropolitana. Las medidas tomadas, que incluyen tomar la temperatura a clientes y empleados, establecer estaciones de desinfectante de manos a través de todas las áreas de juego, proveer guantes, mascarillas y escudos faciales para el personal y tener sistemas de luces ultravioleta y “foggers” para desinfección, requirieron una inversión inicial de $100,000 en Casino del Sol, en el Courtyard Isla Verde Beach Resort, en Carolina, y $125,000 en Casino del Mar, en La Concha Resort, en Condado.

PUBLICIDAD

Ángel Alverio, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Asesores de Viajes (ASTA, en inglés), expresó que este programa de ayuda está más bien diseñado para hospederías que tienen gastos elevados directamente relacionados al COVID-19, pero no tiene un impacto tan significativo para otro tipo de empresas cuyas operaciones han sido diezmadas por la pandemia.

“Para qué quiero comprar desinfectante si ya no tendré un local porque lo voy a perder”, manifestó Alverio. “Lo más importante es salvar los empleos. Necesitamos ayuda que se pueda utilizar a discreción. Limitarlo a gastos relacionados al COVID-19 nos estrangula porque nuestra supervivencia está en juego”.

El líder de la ASTA señaló que con los hoteles se determina la asignación máxima de fondos según la cantidad de habitaciones que tengan, mientras que a todas las agencias de viajes se les dará un máximo de $5,000, independientemente de si tiene un solo empleado o tiene más de 50, lo que considera injusto.

Señaló que el proceso para solicitar la subvención no es tan sencillo como lo pinta el gobierno. Se supone que los negocios elegibles reciban una notificación a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda. Luego, las empresas deben someter su solicitud a través de SURI para recibir los fondos. “No he podido solicitar porque, cada vez que envío mi solicitud, recibo un email que me avisa que tengo un error, pero no dice cuál es el error. He llamado y enviado emails para aclarar dudas y no consigo respuesta”, relató Alverio.

PUBLICIDAD

Para Suárez la experiencia fue distinta. “El proceso fue muy eficiente. Ya todos nuestros hoteles recibieron el dinero”, dijo el presidente de IHE. Sin embargo, expuso que la subvención para gastos de equipo y sanitización no es suficiente para lidiar con la estrepitosa caída en la demanda de viajes y turismo que ha provocado la pandemia. “Cuando se pierden millones mensuales, la ayuda es bienvenida, pero no es la salvación”, sostuvo.