OROCOVIS.— ToroVerde inauguró ayer “ToroBike”, la nueva atracción certificada por Guinness World Records como el circuito de bicicleta en cable más largo del mundo -con 1,057 pies de longitud-, y el cual posiciona a Puerto Rico en un nivel privilegiado en el mapa de los amantes de la aventura.

Fue durante la inauguración del circuito que Sarah Casson, representante de Guinness World Records, le otorgó a Jorge Jorge Flores, principal oficial ejecutivo del parque, el certificado que lo reconoce oficialmente como el circuito de bicicleta en cable más largo del mundo. El evento contó con la participación del gobernador Pedro Pierluisi, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago, y el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.

“La nueva atracción surge en el crecimiento de ToroVerde de buscar cosas novedosas y diferentes. Ya se habían hecho estas bicicletas, pero no al nivel que alcanzamos nosotros”, expresó Jorge Flores en entrevista con El Nuevo Día haciendo hincapié en que no tan solo es el más alto del mundo, si no también es el más grande.

“Para nosotros es una bendición recibir este premio en el centro de la isla”, agregó, tras destacar que la atracción bautizada como “El Monstruo”, fue pionera en entrar al récord Guinness como la tirolina más larga del mundo, con aproximadamente 7,590 pies de largo por 1,200 pies de alto.

“ToroBike”, que estará disponible para el público a partir de hoy, contó con una inversión privada de $1,200,000. Además, consta de cuatro plataformas, en forma de árbol, diseñadas, según su principal oficial ejecutivo, para no perder de vista la hermosa vista que se puede apreciar desde toda la costa norte de Puerto Rico que ofrece a aquellos que aceptan el reto de hacer el recorrido.

“Puerto Rico es un destino espectacular y nuestras bellezas naturales y atracciones para quienes nos visitan así lo demuestran. Desde que abrió sus puertas, este parque ha sido un gran atractivo turístico. Es un orgullo que como gobierno podamos apoyar a ToroVerde en su nuevo desarrollo y en su visión de clase mundial”, sostuvo el primer ejecutivo del país.

A pesar de que el sector turístico ha recibido un golpe económico durante la pandemia, el empresario a cargo de ToroVerde aseguró que, actualmente, cuenta con 150 empleados y que no ha tenido que despedir a ninguno a raíz de la pandemia ya que se han recuperado económicamente muy bien.

“Hemos presentado un crecimiento de un 15% a un 20% en comparación con el 2019”, indicó Jorge Flores luego de añadir que, probablemente, hubieran aumentado más si no se le limitara la capacidad a solo 500 visitantes al día.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, indicó que “la atracción ToroVerde, desde el inicio, ha presentado un cambio de juego en la oferta turística de Puerto Rico y que, en términos de desarrollo económico, ha sido increíble pues es una de calibre mundial”.

El turismo impulsa la economía orocoveña

Luego de 12 años consecutivos de formar parte de la lista de pueblos con déficit económico, finalmente el pueblo de Orocovis ha podido salir a flote y alcanzar un superávit, hito que, según el alcalde, se logró mediante la actividad turística.

“Todo esto ha sido posible ya que nuestra economía se basa en nuestro turismo”, indicó el alcalde, quien espera que tras el reconocimiento de Guinness, más turistas anoten a ToroVerde y Orocovis en su lista de atracciones por visitar.

Se espera que para mediados del 2022 y con una inversión estimada de $1.5 millones adicionales, se complete una segunda fase, la cual añadirá al circuito un comedor al aire libre donde planean servir pan horneado y café cultivado y tostado en las instalaciones de ToroVerde.

“Vienen varios proyectos nuevos. Este es un nuevo eslabón para la experiencia de ToroVerde. También esperamos inaugurar una atracción nueva cada seis a ocho meses”, puntualizó Jorge Flores.