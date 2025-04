Unos 450,000 boricuas todavía no han solicitado su Real ID

A partir del próximo 7 de mayo, una licencia de conducir o identificación que no sea Real ID no será aceptada en los aeropuertos ni para acceder a instalaciones restringidas del gobierno federal.

“Muchas personas nos dicen que, como tienen el pasaporte o la tarjeta de pasaporte, no necesitan la licencia Real ID. Sin embargo, los estamos orientando de que no saben con qué se puedan enfrentar en Estados Unidos al momento de, por ejemplo, alquilar un vehículo de Estados Unidos, para lo que se requiere una licencia de conducir Real ID ”, subrayó Fuster durante una conferencia en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

Los requisitos

¿Qué pasa si un viajero no tiene Real ID?

“En estos momentos, no creo que suceda otra extensión. Me podría equivocar, porque cualquier cosa sucede, pero no creo. Llevamos desde 2005 trabajando, son muchas las extensiones, y todos los estados y regiones se han estado preparando con el tiempo. Reconozco que no hemos sido muy enfáticos en la publicidad, pero sí se ha estado trabajando intensamente”, expresó Martínez a preguntas de este diario.