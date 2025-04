Qué saber mientras Estados Unidos se prepara para exigir REAL ID a muchos viajeros aéreos a partir de mayo

Ese requisito lleva 20 años en proceso de concretarse, pero cuando faltan pocas semanas para su implementación, no todos están listos para ello.

¿Qué es REAL ID?

El programa ya ha sido retrasado varias veces debido a que había estados que no estaban preparados para ofrecer las identificaciones, a que algunas personas tardaron en actualizar sus documentos, y por la pandemia de coronavirus. Luego de que esos obstáculos han sido superados en su mayor parte, el gobierno está listo para exigir las nuevas identificaciones en lugar de las antiguas licencias de conducir e identificaciones estatales para viajes aéreos comerciales a partir del 7 de mayo.

¿Está el país listo?

Está claro que no todos lo están. Pero es aún menos claro si la nación está preparada.

Dan Velez, portavoz de la Administración de Seguridad en el Transporte, indicó el jueves que la agencia no tiene la intención de retrasar nuevamente el REAL ID.

¿Necesita usted un REAL ID y, de ser así, cómo obtiene uno?

Las personas que no vuelan ni visitan bases militares u otros sitios donde se requiere presentar las identificaciones pueden no necesitar una nueva. Las personas que tienen identificaciones con foto de naciones tribales reconocidas federalmente no necesitan nada nuevo. Las tarjetas verdes de autorización para trabajar ya son aceptables, al igual que algunos otros documentos de identificación menos comunes en la lista del gobierno.