Venden el hotel Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande
La propiedad fue adquirida por una firma internacional de bienes raíces
4 de junio de 2026 - 3:27 PM
4 de junio de 2026 - 3:27 PM
Tras tres años en el mercado, el hotel Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande, cambió de dueños.
La propiedad fue adquirida por Henderson Park, una firma internacional de capital privado especializada en bienes raíces.
Mientras, Pyramid Global Hospitality, una destacada empresa de gestión hotelera, fue seleccionada para operar el hotel.
La adquisición del complejo turístico, que se produjo a través de una empresa conjunta entre Henderson Park y Pyramid, representa la primera inversión de ambas compañías en Puerto Rico, se informó.
Hasta ahora, el hotel pertenecía a Aimbridge Hospitality, Monarch Alternative Capital y Royal Palm Companies.
El Hyatt Regency, antes conocido como el Gran Meliá Hotel, experimentó, en 2019, una remodelación multimillonaria, tras cerrar sus puertas luego del impacto del huracán María.
“Puerto Rico representa un mercado institucional altamente atractivo, y desde hace tiempo buscábamos la oportunidad adecuada para establecer nuestra presencia aquí. Hemos encontrado esa oportunidad en el Hyatt Regency Grand Reserve. Esta inversión está respaldada por fundamentos muy sólidos, incluyendo una fuerte demanda proveniente de Estados Unidos, una creciente conectividad aérea, incentivos contributivos favorables y una dinámica de mercado positiva”, expresó, Nick Weber, director ejecutivo y fundador de Henderson Park, en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.
“La cultura única de la isla, su vibrante comunidad y su belleza natural la convierten en un destino muy atractivo para los viajeros y en un lugar donde nos sentimos orgullosos de invertir. Esperamos seguir ampliando nuestra presencia en Puerto Rico a largo plazo”, agregó.
Mientras, Warren Fields, CEO de Pyramid Global Hospitality, consideró que el Hyatt Regency Grand Reserve “representa una importante oportunidad para nuestro equipo y un hito significativo al convertirse en nuestro primer hotel en Puerto Rico, un mercado que ha demostrado fortaleza y resiliencia sostenidas tanto como destino turístico como comercial”.
“Nuestro enfoque estará en apoyar a los colaboradores del resort que ofrecen la experiencia al huésped cada día, mientras aplicamos la disciplina operativa, el liderazgo y la mentalidad orientada al desempeño que nuestros socios esperan en un resort de este nivel y complejidad”, agregó.
El Hyatt Regency Grand Reserve es una de las propiedades más codiciadas de la industria turística, ya que está ubicada en un espacio de unas 74 cuerdas con acceso directo a la playa.
Asimismo, el hotel de 579 habitaciones está localizado a solo minutos del Bosque Nacional El Yunque, la principal atracción turística natural del país. Entre sus amenidades, cuenta con múltiples restaurantes, cuatro piscinas, un spa de 12,000 pies cuadrados, gimnasio, dos canchas de tenis, una cancha de baloncesto y dos campos de golf.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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