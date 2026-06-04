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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Venden el hotel Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande

La propiedad fue adquirida por una firma internacional de bienes raíces

4 de junio de 2026 - 3:27 PM

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La iniciativa consiste en un certificado para una estadía gratis de tres días y dos noches, para dos personas, en habitación con vista al jardín. Arriba, la piscina del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico.
El Hyatt Regency Grand Reserve cuenta con sobre 500 habitaciones.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Tras tres años en el mercado, el hotel Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande, cambió de dueños.

La propiedad fue adquirida por Henderson Park, una firma internacional de capital privado especializada en bienes raíces.

Mientras, Pyramid Global Hospitality, una destacada empresa de gestión hotelera, fue seleccionada para operar el hotel.

La adquisición del complejo turístico, que se produjo a través de una empresa conjunta entre Henderson Park y Pyramid, representa la primera inversión de ambas compañías en Puerto Rico, se informó.

Hasta ahora, el hotel pertenecía a Aimbridge Hospitality, Monarch Alternative Capital y Royal Palm Companies.

El Hyatt Regency, antes conocido como el Gran Meliá Hotel, experimentó, en 2019, una remodelación multimillonaria, tras cerrar sus puertas luego del impacto del huracán María.

“Puerto Rico representa un mercado institucional altamente atractivo, y desde hace tiempo buscábamos la oportunidad adecuada para establecer nuestra presencia aquí. Hemos encontrado esa oportunidad en el Hyatt Regency Grand Reserve. Esta inversión está respaldada por fundamentos muy sólidos, incluyendo una fuerte demanda proveniente de Estados Unidos, una creciente conectividad aérea, incentivos contributivos favorables y una dinámica de mercado positiva”, expresó, Nick Weber, director ejecutivo y fundador de Henderson Park, en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

El chef ejecutivo, Efraín Cruz presentó una exquisita cena a la carta que fue la delicia de todos los asistentes. (Suministrada)Ángel Rolón y Morayma Olmo. (Suministrada)Yamel Figueroa, Estevan Mercado, Víctor Figueroa y Mirna Sotomayor. (Suministrada)
1 / 23 | Bienvenida a la "Nueva Era" en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico. El chef ejecutivo, Efraín Cruz presentó una exquisita cena a la carta que fue la delicia de todos los asistentes. (Suministrada)

“La cultura única de la isla, su vibrante comunidad y su belleza natural la convierten en un destino muy atractivo para los viajeros y en un lugar donde nos sentimos orgullosos de invertir. Esperamos seguir ampliando nuestra presencia en Puerto Rico a largo plazo”, agregó.

Mientras, Warren Fields, CEO de Pyramid Global Hospitality, consideró que el Hyatt Regency Grand Reserve “representa una importante oportunidad para nuestro equipo y un hito significativo al convertirse en nuestro primer hotel en Puerto Rico, un mercado que ha demostrado fortaleza y resiliencia sostenidas tanto como destino turístico como comercial”.

“Nuestro enfoque estará en apoyar a los colaboradores del resort que ofrecen la experiencia al huésped cada día, mientras aplicamos la disciplina operativa, el liderazgo y la mentalidad orientada al desempeño que nuestros socios esperan en un resort de este nivel y complejidad”, agregó.

El Hyatt Regency Grand Reserve es una de las propiedades más codiciadas de la industria turística, ya que está ubicada en un espacio de unas 74 cuerdas con acceso directo a la playa.

Asimismo, el hotel de 579 habitaciones está localizado a solo minutos del Bosque Nacional El Yunque, la principal atracción turística natural del país. Entre sus amenidades, cuenta con múltiples restaurantes, cuatro piscinas, un spa de 12,000 pies cuadrados, gimnasio, dos canchas de tenis, una cancha de baloncesto y dos campos de golf.

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TurismoBienes Raíces
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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