Washington, D.C. - El presidente Donald Trump levantó más ampollas dentro de la sociedad de Estados Unidos con su amenaza de enviar tropas del Ejército a las calles para contener disturbios, por encima de la voluntad de los gobernadores, y el desalojo de una manifestación pacifica frente a la Casa Blanca.

Mientras la Policía cargaba en contra de manifestantes en los alrededores de la vivienda del presidente, en el peor conflicto racial desde finales de la década de 1960, Trump anunció el lunes que está listo para poner en vigor una Ley de 1807 que le permite activar las fuerzas militares para aplacar una insurrección.

Con ese propósito, Trump describió públicamente a los que han tenido enfrentamientos con la Policía como “anarquistas profesionales” que cometen “actos de terrorismo doméstico”.

La nueva amenaza del presidente Trump, hecha al caer la noche del lunes, ha intensificado las tensiones en Estados Unidos, después de toda una semana de protestas y disturbios en las principales ciudades para principalmente denunciar el asesinato de George Floyd, asfixiado a manos de la Policía de Minneapolis, en Minnesota, y el racismo.

Trump reclamó a los gobernadores dejar de ser ‘débiles’ y demandó que utilicen al máximo las tropas de la Guardia Nacional, que tienen bajo su control.

“Si una ciudad o un estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el Ejército de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema para ellos”, indicó Trump.

Los gobernadores de Nueva York, Andrew Cuomo, e Illinois, J.B. Pritzker, rechazaron que el presidente Trump pueda movilizar efectivamente el Ejército en sus calles sin su autorización.

Pritzker ha movilizado cerca de 275 guardias nacionales en Illinois, con entrenamiento de Policía militar. En Nueva York también se tiene "lista" la Guardia Nacional.

Según el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), la ley “Posse Comitatus” prohíbe que el Ejército o la Fuerza Aérea puedan tener funciones de cumplimiento de ley sin autorización del Congreso.

Pero la ley sobre “Insurrección” de 1807 da poder al Presidente de Estados Unidos para activar el Ejército o las fuerzas navales para hacerle frente a una sublevación después de emitir una proclamación en la cual ordene a los “insurgentes dispersarse dentro de un tiempo limitado”.

La ley se ha utilizado en docenas de ocasiones, de acuerdo al CRS.

La última vez que el Ejército asumió el control de las calles, bajo esa ley de 1807, fue en Los Ángeles tras los disturbios de 1992 despuésde que se absolvió a los policías acusados de darle una paliza al afroamericano Rodney King. Pero, en esa ocasión el entonces gobernador de California, Peter Wilson, pidió al presidente George Bush, padre, su movilización.

“Las insurrecciones contra los gobiernos estatales podrían ser sofocadas bajo la ley solo si la legislatura estatal solicitó tal asistencia”, según el CRS, pero advierte que el Congreso autorizó el uso de las fuerzas militares para proteger derechos civiles.

Trump hizo el nuevo espectáculo de fuerza momentos antes de ordenar que se dispersara a cientos de manifestantes que protestaban pacíficamente por el asesinato de Floyd, en una esquina del parque Lafayette, justo al frente de la Casa Blanca.

El desalojo de una protesta pacífica se dio unos 20 minutos antes del inicio del toque de queda en Washington D.C., con el propósito – después pudo observarse- de que el presidente Trump pudiera caminar hasta la iglesia episcopal St. John, para una oportunidad fotográfica frente a una iglesia que sufrió daños durante las protestas del domingo.

Según los principales medios estadounidenses, Trump quiso dar el mensaje de que está en control pues no le gustó que se conociera que el viernes fue llevado a un búnker en la Casa Blanca durante los momentos más álgidos de un enfrentamiento entre manifestantes y el Servicio Secreto.

Trump, casi sin saber que más hacer, se paró frente a la iglesia con una biblia en la mano que agarró extrañamente. Luego llamó a su jefe de Gabinete, Mark Meadows, el secretario de Justicia, William Barr, el secretario de Defensa, Mike Esper, el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien y la secretaria de Prensa, Kaleigh McEnany, para que posaran junto a él.

La obispa de la diócesis de la Iglesia Episcopal, Mariann Budde, denunció el uso de “una Biblia y una iglesia de mi diócesis como telón de fondo para un mensaje antitético a las enseñanzas de Jesús y todo lo que nuestra iglesia representa”, al indicar que Trump “sancionó el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes de policía con equipo antidisturbios”.

“Hace mucho tiempo que perdimos de vista lo normal, pero este fue un acto singularmente inmoral. El presidente usó la fuerza contra los ciudadanos estadounidenses, no para proteger la propiedad, sino para calmar sus propias inseguridades. Todos pasaremos a la próxima atrocidad, pero este fue un verdadero abuso de poder y no debe ser olvidado”, indicó el republicano Brendan Buck, quien fue asesor del entonces speaker Paul Ryan, en declaraciones al diario The Washington Post.

El exvicepresidente Joseph Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, afirmó hoy que además de agarrar una biblia Trump debería leerla. La speaker Nancy Pelosi leyó hoy de la biblia para acentuar que este es un momento de “unir y sanar heridas”.