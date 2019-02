Washington - Tres congresistas de Estados Unidos lucieron anoche durante el discurso del estado de la Unión en el Congreso un "pin" con una foto de Jakelin Caal Maquín, la niña guatemalteca que falleció en diciembre pasado bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de su país tras haber cruzado la frontera.

Relacionados: Congresistas boricuas censuran el tono divisivo de Trump sobre inmigración

Una de las políticas que llevó un "pin" con la instantánea de Jakelin, que murió a los siete años, en la solapa de su chaqueta fue la representante por el distrito 14 de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata.

También las representantes demócratas Rashida Tlaib e Ilhan Omar -las primeras legisladoras musulmanas de Estados Unidos- portaban el "pin", confirmó la propia Tlaib en su cuenta de Twitter.

We are bringing Jakelin Caal into the room with us during the #SOTU.



W/ @ayannapressley @ilhanmn @ocasio2018



They said 12,800 children are in detention camps via federally contracted sites. Now they said it was more 15,000. #ourdaughter #not1dollar pic.twitter.com/B7ihvWo8NO