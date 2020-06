Washington - La congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez - electa por el distrito 14 de Nueva York y una de las voces liberales más importantes de Estados Unidos-, defiende mañana su escaño en primarias.

“Ejecutivos de Wall Street están inundando mi distrito con millones de dólares justo antes de las elecciones del martes. En realidad esto es un poco halagador, no me atacarían si no fuera eficaz”, indicó Ocasio Cortez en Twitter, a unas horas de la jornada final de votación.

Ocasio Cortez, electa por vez primera en noviembre de 2018, aspira a revalidar como candidata demócrata al escaño que ocupa por el distrito 14 de Nueva York – que incluye zonas de Queens y el Bronx-, frente a tres oponentes, entre los que se destaca el reto de la exreportera Michelle Caruso Cabrera.

Además de Caruso Cabrera, Ocasio Cortez, de 30 años y la mujer más joven en ser elegida al Congreso, tiene como oponentes a Samuel Sloan y Badrun Khan. Sloan retó sin éxito en 2014 al congresista demócrata puertorriqueño José Serrano, quien se retira al terminar 2020 del Congreso y cuyo escaño es buscado por 12 aspirantes demócratas en las primarias de mañana

En la jornada de mañana la puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) busca también revalidar como candidata al Congreso por el distrito 7, que reúne sectores de Brooklyn, el bajo Manhattan y Queens. Además, una docena de precandidatos intenta ganar la candidatura demócrata para llenar la vacante que dejará en diciembre el congresista Serrano.

El último día de votación de las primarias de Nueva York comienza a las 6:00 a.m. y los colegios cerrarán a las 9:00 p.m..

Debido a la pandemia del coronavirus, muchos electores han optado por votar por correo, lo que puede retrasar conocer los resultados en algunos distritos.

Ocasio Cortez ha recaudado $10.53 millones en esta campaña, de los que hasta el 31 de marzo tenía en la cuenta de su comité electoral $4.6 millones. Su equipo electoral se compara con el de una persona que puede tener las miras en un puesto a nivel de todo el estado.

Liberales ya le alientan a retar al líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, quien va a la reelección en 2022.

“Voy a decir algo en voz alta que debería ser obvio: La forma más rápida de acelerar el proceso de cambiar la cultura corrupta, que no hace nada y que protege el status quo del Partido Demócrata nacional es que AOC derrote a Chuck Schumer en una primaria demócrata en 2022”, indicó David Sirota, un periodista que escribió los discursos de la pasada campaña presidencial del senador independiente Bernie Sanders (Vermont).

Previo a la primaria, Caruso Cabrera, con un apoyo importante de inversionistas de Wall Street, recaudó más de $2 millones y tenía a principios de mes sobre $1 millón en su cuenta.

Caruso Cabrera fue republicana y hace unos años publicó un libro en el que mantuvo que la Seguridad Social era una especie de “esquema piramidal”, según dio a conocer el periódico The Intercept.

Tras sorprender en noviembre de 2018 al vencer en primarias al número cuatro de los demócratas en la Cámara baja Joseph Crowley, Ocasio Cortez, nacida en Nueva York de madre puertorriqueña, se ha desarrollado en una figura política de impacto nacional en Estados Unidos.

El propio presidente Donald Trump suele tener a Ocasio Cortez entre sus objetivos de crítica preferidos. El pasado sábado, en su primer evento de campaña en tres meses, el presidente Trump dijo que Ocasio Cortez, conocida como AOC, no tiene “credenciales” y solo “un poco de carisma”.

Ocasio Cortez respondió que tienen tan poco carisma y talento para Trump que el presidente de Estados Unidos no ha cesado de hablar de ella “en múltiples manifestaciones durante dos años”.

En un debate en el canal BronxNet, Ocasio Cortez defendió se enfrentó principalmente a las críticas de Caruso Cabrera, quien le ha imputado querer ser más “una celebridad” que una congresista.

Desde el Congreso, Ocasio Cortez ha abogado por un proceso de libre determinación para Puerto Rico que sea vinculante para el gobierno de Estados Unidos. Antes de que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) convocara a un referéndum estadidad sí o no, Ocasio Cortez sostuvo que las consultas que se celebran en la Isla sin comprometer en nada al gobierno de Estados Unidos son meras encuestas.