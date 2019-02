Minneapolis - La senadora de Minnesota Amy Klobuchar se sumó el domingo al creciente número de demócratas que aspiran a la presidencia y se presentó como la candidata más prominente del occidente medio del país, a la vez que su partido trata de reconquistar votantes de una región que contribuyó a enviar a Donald Trump a la Casa Blanca.

"Estoy postulando por ti, por cada uno de los estadounidenses", dijo ante una muchedumbre entusiasta reunida en un parque al lado del río Mississippi en una tarde muy fría y nevada.

"Y les prometo eso: Como presidente, los miraré a los ojos. Les diré lo que pienso. Me enfocaré en hacer que las cosas se hagan. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Y pase lo que pase, gobernaré con convicción", dijo Klobuchar, quien cumple su tercer período en el Senado.

Klobuchar, quien se enorgullece de haber logrado resultados a través de cooperación bipartidista, no mencionó el nombre de Trump durante su primer discurso como candidata. Pero sí lamentó que se realice "política extranjera con tuits" y dijo que los estadounidenses deben de "dejar de alentar la práctica de atemorizar a gente y dejar de odiar... Todos vivimos en el mismo país de sueños compartidos". Dijo que en su primer día como presidente a reintegraría a Estados Unidos al acuerdo mundial sobre cambio climático - del cual Trump retiró al país.

I stand before you as the granddaughter of an iron ore miner, the daughter of a teacher and a newspaperman, the first woman elected to the United States Senate from the State of Minnesota, to announce my candidacy for President of the United States. pic.twitter.com/mNmvFQOJ5V — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 10, 2019

Klobuchar habló sobre la necesidad de "sanar el corazón de nuestra democracia y renovar nuestro compromiso con el bien común".

Afirmando los valores del occidente medio, dijo a la muchedumbre que se calentaban con chocolate caliente, cidra de manzana, y fogatas: "No tengo una maquinaria política. No provengo del dinero. Pero lo que tengo es esto: Tengo determinación".

Klobuchar, quien el año pasado ganó fácilmente un tercer período, resaltó el amplio atractivo que tiene por todo Minnesota mientras estuvo considerando su postulación a la elección del 2020. Ella ha conseguido el apoyo de votantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, incluyendo docenas de condados donde Trump ganó en el 2016.

La senadora ha dicho que se podría tratar de replicar esa fórmula exitosa en otros estados del occidente medio como Michigan y Wisconsin, que durante décadas fueron fiablemente demócratas en contiendas presidenciales hasta que Trump le ganó a Hillay Clinton.

La lista de candidatos demócratas a la presidencia incluye varios senadores muy conocidos y capaces de recaudar grandes cantidades de dinero: Elizabeth Warren, de Massachusetts; Kamala Harris, de California; Cory Booker, de Nueva Jersey, y Kirsten Gillibrand, de Nueva York.