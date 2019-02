El senador federal Bernie Sanders (Vermont) confirmó hoy, martes, que aspirará a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020 por el Partido Demócrata.

Google+ ✉Email El senador Bernie Sanders, de 77 años, anunció el 19 de febrero que buscará llegar a la Casa Blanca. (The Associated Press)

Kamala Harris recurrió al programa "Good Morning America" para anunciar su intención el 21 de enero. (The Associated Press)

Pete Buttigieg, alcalde de Indiana, entró a la carrera presidencial el 23 de enero. (The Associated Press)

Elizabeth Warren, quien se ha expresado sobre temas de Puerto Rico, espera sustituir a Donald Trump. (The Associated Press)

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio en 2009, es el único latino en la contienda presidencial. (The Associated Press)

Cory Booker anunció su aspiración en el primer día del Mes de la Historia Negra. (The Associated Press)

Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, dijo que "pase lo que pase, gobernaré con convicción". (The Associated Press)

John Delaney comenzó con sus intenciones en julio del año pasado. (The Associated Press)

Tulsi Gabbard, representante de Hawaii, anunció su intención en CNN. (The Associated Press)

Marianne Williamson es una activista, autora y emprendedora. (Instagram)

Las expresiones del senador se produjeron en una cadena de radio de Vermont, reportaron medios locales y nacionales. Posteriormente, publicó un vídeo en su cuenta en la red social Twitter anunciando su decisión.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26 — Bernie Sanders (@BernieSanders) 19 de febrero de 2019

El autodenominado socialista demócrata de 77 años desafío a la excandidata presidencial Hillary Clinton en las primarias demócratas de 2016, pero resultó derrotado por la ex secretaria de Estado de EE.UU.

"Nuestra campaña no se trata solo de derrotar a Donald Trump", dijo el senador en un correo electrónico a sus seguidores.

"Nuestra campaña tiene que ver con transformar nuestro país y crear un gobierno basado en los principios de la justicia económica, social, racial y ambiental", añadió.

Sanders ha reformado la política demócrata y se ganó seguidores leales con su defensa apasionada de las propuestas liberales que incluyen la matrícula universitaria gratuita y la atención médica universal.

No obstante, el senador se enfrentará a otros candidatos demócratas que también quieran apelar a la base del partido.

Las senadoras Elizabeth Warren y Kamala Harris son otras de las que han anunciado que buscarán la nominación demócrata a la candidatura por la presidencia estadounidense.

Asimismo, el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), Julián Castro, también anunció su intención de buscar la candidatura.

Una de las preguntas más grandes que rodean la candidatura de Sanders es cómo competirá contra alguien como Warren, quien comparte muchas de sus políticas.

Poco después de anunciar su comité exploratorio, Warren contrató a Brendan Summers, quien dirigió la campaña de Sanders en 2016 en Iowa.

Sanders también enfrenta diferentes presiones en la era #MeToo. En el período previo al anuncio de su candidatura para 2020, surgieron acusaciones persistentes de acoso sexual de mujeres por parte de empleados durante su campaña de 2016. Politico y The New York Times informaron varias acusaciones de índole sexual no deseados y desigualdad en el pago.

En una entrevista con CNN luego de que surgieran las acusaciones iniciales, Sanders se disculpó, pero también notó que estaba "un poco ocupado corriendo por todo el país tratando de defender el caso".

A medida que surgían otras acusaciones, ofreció una disculpa más inequívoca.

"Lo que experimentaron fue absolutamente inaceptable y, ciertamente, no de lo que debería tratarse una campaña progresiva, o cualquier campaña", dijo Sanders el 10 de enero en el Capitolio.