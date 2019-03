El excongresista demócrata por Texas, Bet O’Rourke, confirmó hoy, jueves, que se lanzará a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020.

O’Rourke, que se enfrentaría en una primaria a otros candidatos del Partido Demócrata que buscan la presidencia estadounidense, hizo pública su intención a través de un vídeo.

“Este es un momento definitorio de la verdad para este país y para cada uno de nosotros”, indicó.

El ahora precandidato presidencial de 46 años alcanzó popularidad el año pasado al retar al candidato republicano al Senado por Texas, Ted Cruz.

"Este momento de peligro produce tal vez el mejor momento de promesa para este país y para todos los que están dentro de él", sostuvo al anunciar su candidatura.

Los senadores demócratas Cory Booker, de Nueva Jersey; Kirsten Gillibrand, de Nueva York; Kamala Harris, de California; Amy Klobuchar, de Minnesota; Bernie Sanders, de Vermont; y Elizabeth Warren, de Massachusetts, han anunciado su intención de correr a la presidencia de Estados Unidos. Asimismo, el gobernador de Washington, Jay Inslee, confirmó que buscará la nominación presidencial demócrata.

Se espera que el exvicepresidente Joe Biden también anuncie su candidatura próximamente.