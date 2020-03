Washington - El ex vicepresidente Joseph Biden busca darle un impulso a su precandidatura presidencial demócrata con un triunfo mañana, sábado, en Carolina del Sur.

Las encuestas coinciden en proyectarle como el gran favorito de la contienda, con el senador Bernie Sanders y el multimillonario Tom Steyer en lucha por el segundo puesto.

Biden ha dicho que Carolina del Sur es su muro de contención y previsto pasar la noche electoral en Columbia. “Voy a ganar Carolina del Sur”, sostuvo Biden.

Los precandidatos presidenciales demócratas se disputan 54 delegados en Carolina del Sur.

“Lo importante es ver cuál es el margen de victoria”, indicó la puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez, presidenta del Partido Demócrata en el condado de Beaufort, en Carolina del Sur.

Cerca del 28% de la población del estado es afroamericana. Pero, el porcentaje de afroamericanos que suele participar en la primaria demócrata de Carolina del Sur es mucho más alto. Por ejemplo, en 2016, los afroamericanos representaron el 61% del electorado de las primarias demócratas del estado

Los hispanos son casi el 6% de la población de Carolina del Sur.

Esta semana, Biden obtuvo el respaldo del principal líder político demócrata del estado, el congresista James Clyburn, número tres de la mayoría cameral.

Desde que el evento electoral de Carolina del Sur transformó de asambleas a primarias y con excepción de 2004, cuando John Edwards ganó el estado que representaba en el Senado, el vencedor demócrata en ese estado ha sido el candidato de su partido a la Casa Blanca.

Biden ha demostrado tener un fuerte apoyo entre los afroamericanos. En términos del respaldo electoral de la comunidad afroamericana, Sanders le siguió de cerca en Nevada.

La boricua Rivera Vázquez– quien estuvo en mesas redondas de su comunidad latina con Biden y el ex alcalde de South Bend (Indiana) Peter Buttigieg-, sostuvo que no hay duda de que “la comunidad afroamericana aprecia mucho” al ex vicepresidente.

Pero, advirtió que ha visto a muchos en Carolina del Sur aun indecisos.

Como líder demócrata en uno de los condados de Carolina del Sur, Rivera Vázquez no expresa públicamente a quien respaldó, al ejercer el voto adelantado, en las urnas. “Nuestro único propósito es ganar y derrotar a Donald Trump”, sostuvo.

Rivera Vázquez dijo que votó por un precandidato que ha presentado propuestas y demostrado interés en los asuntos de Puerto Rico.

La líder demócrata boricua advirtió, sin embargo, que hay precandidatos presidenciales demócratas que fuera de la controversia sobre la respuesta del gobierno federal a la emergencia causada en Puerto Rico por el huracán María, no pueden profundizar en los asuntos de la Isla.

“No todo los aspirantes presidenciales tienen una noción real de la situación de Puerto Rico. Más allá de María hay que darle más atención a los asuntos que deben tomar en consideración en términos económicos y de la situación colonial de Puerto Rico”, señaló Rivera Vázquez.

El promedio de encuestas que calcula la página de internet Real Clear Politics coloca a Biden con el 34.3% en Carolina del Sur, superando cómodamente a Sanders (22.3%), Steyer (13.7%), Buttigieg (9%), Warren (8%) y Klobuchar (4%).

Sin embargo, hay dos encuestas en específico que presentan a Biden con un margen mucho más amplio. Por ejemplo, Emerson le otorga el 41% de la intención del voto, frente al 25% que le otorga a Sanders. Según Emerson, Buttigieg y Steyer obtendrían ambos el 11%.

En el caso de la encuesta de la Universidad de Monmouth, Biden obtiene el 36% de la intención del voto de los demócratas de Carolina del Sur, 16% de Sanders, 15% de Steyer y 8% de la senadora Warren.

El estudio de “Post and Courier” prevé una ligera victoria de Biden. Esa encuesta proyecta que Biden obtendrá alrededor del 28%, frente al 24% de Sanders y el 16% de Steyer.

Para poder ganar delegados, un precandidato presidencial debe obtener por lo menos el 15% de los votos.

A nivel nacional en Estados Unidos, Sanders sigue al frente, con 29.5%, seguido por Biden (18%), Bloomberg (14.7%), Warren (12%), Buttigieg (10.3%), Klobuchar (5.3%) y Steyer (2.2%).

Sanders está el frente en el conteo preliminar de delegados, tras las votaciones en Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada. Ha ganado 45 delegados, frente a 25 de Buttigieg, 15 de Biden, 8 de Warren y 7 de Klobuchar.

El cuadro de la contienda quedará realmente encaminado el martes, cuando se desarrollarán eventos en 14 estados, Samoa americana y entre los demócratas que viven en el exterior.

En el ‘supermartes’ del 3 de marzo estarán en disputa 1,344 delegados, de los 3,979 que participarían de una primera votación en la convención presidencial demócrata de julio próximo.