Washington - Aunque la comisionada residente Jenniffer González se vinculó temprano con la reelección del presidente Donald Trump, otros funcionarios electos de la isla asociados a los republicanos prefieren esperar a un posible diálogo con el comité de campaña del inquilino de la Casa Blanca antes de tomar ese camino.

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Aponte y José Enrique “Quiquito” Meléndez indicaron ayer que requerirán conversaciones concretas antes de tomar una posición sobre el asunto.

“No creo que vaya a haber un rechazo a la candidatura de Trump. No se prevé a nadie (entre los republicanos) que tenga una fuerza real para hacerle frente al presidente”, sostuvo Aponte, enlace del caucus de representantes del PNP con el comité republicano local.

Aponte opinó, no obstante, que “se le puede sacar más beneficio estableciendo claramente un diálogo con la campaña” sobre asuntos como desarrollo económico y status.

Tras Trump minimizar la emergencia que desató el huracán María, frenar ayuda y atacar al liderato político y el gobierno de la isla, Meléndez dijo que mantiene sus dudas sobre el compromiso del presidente de EE.UU. y la Casa Blanca con Puerto Rico.

Trump ha rechazado la idea de convertir a Puerto Rico en un estado federado y ha dejado en el aire la petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que le conceda una reunión sobre el estatus de la asistencia federal tras el ciclón de hace casi 21 meses.

“El presidente ha cumplido con las necesidades de Puerto Rico. Pero solo lo ha hecho bajo presión, no ha sido voluntariamente”, resaltó Meléndez.

Puerto Rico no es parte del colegio electoral estadounidense que decide la presidencia de EE.UU. Sin embargo, los republicanos de la isla promueven la participación en las primarias estadounidenses -previstas para junio de 2020- y enviaron 23 delegados a la convención presidencial republicana de 2016.

Aunque el gobierno del PNP está facultado por ley para celebrar en noviembre de 2020, junto a las elecciones generales, una consulta simbólica entre los candidatos a presidentes de EE.UU., esa votación puede aplazarse para 2024 en medio del temor de algunos de que refleje un rechazo abrumador a la candidatura reeleccionaria de Trump, según sectores del gobierno de Puerto Rico.

Por años, las encuestas en EE.UU. y las primarias presidenciales en la isla han demostrado que el boricua que se identifica con la política estadounidense prefiere, por mucho, a los demócratas.

Durante el pasado ciclo electoral, dos de cada tres personas que decidieron votar en las primarias presidenciales estadounidenses en la isla prefirieron participar en la contienda demócrata. Al descartar avanzar un proyecto de ley a favor de la estadidad para Puerto Rico, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), vinculó esa idea con la agenda demócrata.

El representante Aponte sostuvo que, con los recortes que ha implantado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) este año fiscal, el gobierno deberá examinar, para el próximo cuatrienio, “si debemos insistir en esa cuarta papeleta, en un ejercicio simbólico, o si debemos retrasar ese proceso”.

“Es un asunto que estamos atendiendo. Hay cierto grado de preocupación”, afirmó, por su parte, Meléndez.

Como candidato, Trump solo obtuvo 13.29% de los votos en las primarias presidenciales republicanas de 2016 en la isla. En vez de unirse a Trump en la convención del Grand Old Party (GOP), los republicanos de la isla, aun cuando la contienda estaba decidida, dieron sus votos al senador Marco Rubio (Florida), quien ganó en Puerto Rico con el 70.24%.

Una encuesta del diario The Washington Post del verano pasado reflejó que Trump solo es visto favorablemente por 15% de los habitantes de la isla.

Aponte no cree que haya un costo político para González y otros funcionarios electos que se sumen al tren de Trump. “El electorado se va a dar cuenta de que hay un presidente que va a seguir siendo presidente y que, en nuestra intención de lograr la admisión de Puerto Rico, necesitamos aliados”, argumentó.

Meléndez, sin embargo, reconoció que hay riesgos. “Trump no tiene una buena proyección en la isla y no ha hecho ninguna gestión para mejorar su imagen. Entienden que no tienen que hacerlo porque Puerto Rico no tiene votos electorales”, agregó.

Desde la oposición, el senador José Nadal Power, quien aspira a ser el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionada residente en Washington, consideró que el respaldo que le ha dado a Trump le costará votos a la comisionada González, pues “ciertamente ha habido un discrimen, desde el punto de vista administrativo, en contra de Puerto Rico”.