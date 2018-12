Washington - El cocinero español José Andrés ofreció hoy almuerzos gratis para los empleados federales en caso de que se dé un cierre del gobierno a partir de la próxima medianoche.

"Y ofreceré nuevamente sándwiches gratis a los hombres y mujeres pobres del gobierno federal, republicanos y demócratas, en cada restaurante mío en DC para el almuerzo hasta que reciban su pago (salario) nuevamente", escribió el chef en Twitter en un mensaje en inglés.

Every civilization build behind walls is long gone, you! @realDonaldTrump https://t.co/ODzQpygK1K