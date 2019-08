Orlando, Florida - Organizaciones puertorriqueñas en Orlando cuestionaron la ausencia del congresista Darren Soto en una carta en la que otros legisladores federales pidieron ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que reconsidere las medidas de austeridad fiscal impuestas en Puerto Rico.

La carta enviada ayer a José R. Carrión III está firmada por los congresistas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Raul Grijalva y el senador Bob Menéndez.

“Conociendo la trayectoria de Soto, no hay ninguna razón para no haberla firmado y prefiero pensar que eso pasó por que no se comunicaron con él a tiempo. Pero si el decidió no firmarla, sería algo exageradamente diplomático de su parte”, dijo Jimmy Tores-Vélez, portavoz de Boricua Vota, una organización puertorriqueña en la Florida Central que previo a las pasadas elecciones de medio término integró un bloque de entidades para impulsar la reelección de Soto al Congreso.

Torres-Vélez comentó que no es la primera vez que Soto muestra este tipo de respuesta y recordó que el congresista puertorriqueño dio su apoyo al exgobernador Ricardo Rosselló cuando en Puerto Rico el país se desbordaba exigiendo su renuncia.

“En ese momento vimos que Soto no estaba leyendo claramente lo que quería el pueblo respecto a Rosselló y ya en varias ocasiones yo le he pedido que mire con cuidado sus relaciones con el gobierno de Puerto Rico”, dijo el líder comunitario refiriéndose a la posible influencia de políticos de la Isla.

“Soto es miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara que supervisa a la Junta de Supervisión Fiscal. Veo que el presidente de ese comité -Raúl Grijalva- firma la carta, pero Darren no, y eso es una ausencia muy grande del congresista boricua que probablemente representa la mayor cantidad de puertorriqueños en el Congreso”, agregó.

De inmediato, no se obtuvo una reacción del congresista, pero dos horas más tarde Soto publicó en su cuenta de Twitter que apoyaba la iniciativa de los legisladores de solicitar a la JSF que reconsidere la imposición de medidas de austeridad.

Soto no firmó la carta porque desconocía de su existencia y tampoco fue invitado a suscribirla, confirmó su portavoz de prensa, Oriana Piña. “Nos comunicamos con sus oficinas (de los legisladores federales) y respaldamos este esfuerzo”, dijo.

En la carta, los legisladores indican que gran parte de las ayudas de asistencia no han llegado a manos de muchas de las víctimas del huracán María en la Isla, y por ello las medidas de austeridad del ente federal deben posponerse, específicamente la que considera recortes en las áreas de salud y educación.

El plan fiscal certificado por la JSF el pasado 9 de mayo impone recortes de sumarían un total de $638 millones para el 2024 para el programa Medicaid de Puerto Rico conocido como “Mi salud vital”.

En el área de educación, los cortes propuestos impactarían principalmente a la Universidad de Puerto Rico para la cual se ha propuesto una reducción de sumará $400 millones para el 2022.

Aunque los congresistas reconocen la necesidad de que haya mayor transparencia, expresaron que los recortes propuestos no se deben imponer a costa de drenar los fondos de esta institución pública, mucho menos cuanto estos podrían afectar negativamente el proceso de acreditación con la Middle States.