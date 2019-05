Washington- Pese a la oposición del presidente Donald Trump, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos espera aprobar el viernes un nuevo proyecto demócrata de asistencia por desastres que mantiene la ayuda ratificada en enero pasado para Puerto Rico.

“Este es un asunto de vida o muerte para muchos en Puerto Rico”, dijo en el hemiciclo la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York), en referencia los $600 millones en asistencia alimentaria que impulsa la legislación.

En torno a Puerto Rico, la legislación demócrata cameral mantiene los cuatro apartados claves que tuvo la legislación ratificada en enero en la Cámara baja, que no ha avanzado en el Senado.

Junto a los $600 millones en fondos de asistencia alimentaria, la medida restablece la dispensa en el pareo de fondos que tienen que hacer los gobiernos de Puerto Rico – que suele ser de hasta un 25 por ciento-, para tener acceso a los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por medidas de emergencia y recogido de escombros tras un desastre natural.

También incluye $25 millones para ayudar con la restauración del Caño Martín Peña y $5 millones para financiar un estudio sobre el impacto de la ayuda nutricional de emergencia.

En un tuit emitido anoche, el presidente Trump – que lleva toda la semana diciendo falsamente que Puerto Rico ha recibido $91,000 millones para mitigar la catástrofe causada por el huracán María-, pidió a los republicanos “mantenerse unidos” y votar en contra de la legislación.

House Republicans should not vote for the BAD DEMOCRAT Disaster Supplemental Bill which hurts our States, Farmers & Border Security. Up for vote tomorrow. We want to do much better than this. All sides keep working and send a good BILL for immediate signing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2019

Además de la oposición a otra ayuda para la Isla que no sean los fondos relacionados a la asistencia nutricional, la Casa Blanca ha pedido incluir en la legislación cerca de $4,500 millones para financiar partes de un muro en la frontera con México.

“El presidente ha complicado nuestros esfuerzos, por decirlo suavemente. Está obsesionado con Puerto Rico. Está decidido a castigar a Puerto Rico por ofensas reales o imaginarias”, indicó el congresista demócrata David Price (Carolina del Norte).

En su mensaje, la congresista Velázquez indicó que cerca de dos tercios de los niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza y que en febrero venció la ayuda alimentaria de emergencia otorgada anteriormente.

Velázquez mencionó además que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha destacado la importancia de la asistencia alimentaria y del lenguaje que permitiría avanzar el proceso de reconstrucción, a través de la dispensa en el pareo de fondos de FEMA.

Aunque la medida se apruebe hoy en la Cámara baja, el tranque sigue en el Senado.

En el Senado, contrario al gobernador, la comisionada Jenniffer González ha preferido que se aprueben los proyectos republicanos, para que el asunto se resuelva en un comité de conferencia del Congreso.

El proyecto 2157 de la Cámara de Representantes añade $3,000 millones para mitigar las inundaciones ocurridas en el Medio Oeste en marzo.

Esta semana, tanto Trump como el vicepresidente Mike Pence exhortaron a frenar ayudas adicionales a la isla, excepto los $600 millones en asistencia alimentaria.

“(El vicepresidente Pence) piensa que el dinero que va a Puerto Rico es excesivo y resiente que el debate sobre la Isla frene una resolución sobre el proyecto que busca mitigar recientes desastres naturales”, indicó al diario The Washington Post el jefe de Gabinete de la oficina del vicepresidente Pence, Marc Short.

Contrario a las alegaciones de Trump y Pence, el gobierno federal ha prometido asignar a Puerto Rico cerca de $45,000 millones en fondos destinados a mitigar la devastación que causó el ciclón. La mayor parte de esos fondos no han sido desembolsados. Aunque el Departamento de la Vivienda federal (HUD) desembolsó $1,500 millones, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha insistido en que solo han recibido $300 millones dirigidos concretamente a la reconstrucción de la isla.

En una reunión el martes con Pence, senadores republicanos expresaron frustración a la Casa Blanca en torno al tranque al que se enfrenta el proyecto para mitigar recientes desastres naturales.