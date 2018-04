El presidente de Estados Unidos Donald Trump evocó el sábado la frase política “misión cumplida”, tras los ataques aéreos liderados por las fuerzas estadounidenses en Siria, como consecuencia del programa de armas químicas del gobierno del presidente Bashar Al-Assad, pero el Pentágono afirmó que las operaciones lanzadas contra tres instalaciones vinculadas con las armas químicas dejaron muchas intactas, lo que representa que el mandatario sirio podría hacer uso de ellas contra civiles si así lo desea.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

"Un ataque ejecutado a la perfección", tuiteó Trump luego de que los aviones y barcos militares de Francia y Gran Bretaña lanzaron más de 100 misiles contra unas fuerzas aéreas sirias que según los aliados no mostraron resistencia. "No pudo haber habido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!", agregó.

Su elección de palabras rememoró una declaración similar hecha por el expresidente George W. Bush luego de la invasión de Estados Unidos a Irak. Bush dio un discurso ante los marineros de un barco de la Armada de Estados Unidos en mayo de 2003 junto a un cartel que decía "misión cumplida", apenas semanas después de que se hiciera aparente que los iraquíes habían organizado una insurgencia que forzó a las fuerzas estadounidenses a involucrarse en una guerra de muchos años.

El ataque más reciente en Siria, durante la noche, fue limitado cautelosamente para minimizar muertes de civiles y evitar un conflicto directo con el principal aliado de Siria, Rusia, pero la confusión surgió por la medida en que Washington advirtió a Moscú por anticipado.

El Pentágono dijo que no le proporcionó ninguna advertencia explícita. El embajador de Estados Unidos en Moscú, John Huntsman, afirmó en un video que "antes de que se tomaran acciones, Estados Unidos se comunicó" con Rusia para "reducir el peligro de hubiera víctimas rusas o civiles".

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

La portavoz del Pentágono, Dana W. White, dijo que bajo su conocimiento nadie del Departamento de Defensa se comunicó con Moscú antes de los ataques, y afirmó que los objetivos fueron elegidos de forma muy metódica para minimizar el riesgo de confrontaciones con Rusia o de violar el espacio aéreo de Siria. Los funcionarios dijeron que eso no incluyó darle a Rusia una notificación previa de dónde ocurrirían los ataques.

Rusia tiene fuerzas militares, incluidas aéreas, en varias zonas de Siria para apoyar al gobierno de Bashar Al-Assad en su larga guerra contra los rebeldes antigubernamentales.

🌄Así quedó Siria tras el bombardeo de Estados Unidos Full screen El viernes en la noche, el presidente Donald Trump informó que, junto a sus aliados, Francia y Reino Unido, ordenó un ataque con misiles en Damasco. (The Associated Press) Las imágenes que han comenzado a difundirse presentan edificios destruidos como el Centro de Investigación Científica sirio. (The Associated Press) Posterior al ataque, el Pentágono aseguró que "atacaron el corazón del programa de armas químicas sirio". (The Associated Press) La ofensiva basada en un presunto uso de armas químicas por parte de Siria, ha generado un debate sobre si se justifica o no. (The Associated Press) Por un lado, el Pentágono asegura que tiene pruebas suficientes sobre el uso de armas químicas. Mientras, Rusia lo niega y condena el ataque. (The Associated Press) El ataque sobre Siria fue respaldado por la Unión Europea, Alemania e Israel, entre otros. (The Associated Press) Según el Pentágono, ninguno de los misiles fue desviado por fuerzas armadas de Siria, mientras Rusia dice que lograron interceptar decenas de estos. (The Associated Press) "El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas", dijo Trump en su alocución a la nación estadounidense. (The Associated Press) El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas. (The Associated Press) Decenas de jordanos y sirios protestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Ammán tras la ofensiva. (The Associated Press) Llamaron a una "denuncia árabe colectiva", pues, según los manifestantes, "el ataque va en contra de cada ciudadano árabe", informó EFE. (The Associated Press) Los participantes coreaban consignas acusando a las tres potencias occidentales de "lanzar una agresión contra Siria en violación a la ley internacional". (The Associated Press) Ciertas comunidades jordanas, principalmente de izquierdas y seguidores del partido panárabe Baaz y comunistas, todavía apoyan al Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad. (The Associated Press)

Rusia e Irán calificaron el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y de sus aliados como un "crimen militar" y un "acto de agresión". El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para debatir los ataques, pero rechazó una resolución por parte de Rusia que pedía una condena por la "agresión" de los tres aliados de Occidente.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, comentó al Consejo que el presidente Trump dejó en claro que si Assad usa gas venenoso otra vez, "Estados Unidos está armado y preparado".

Assad rechaza que haya usado armas químicas y el gobierno de Trump todavía debe presentar evidencia contundente de lo que afirma precipitó los ataques con misiles de los aliados: un ataque con gas venenoso a civiles en la ciudad siria de Duma el 7 de abril. Estados Unidos dice que sospecha que se utilizaron dos tipos de gas venenoso.

"Las buenas almas no serán humilladas", tuiteó Assad mientras cientos de sirios salieron a las calles de Damasco, la capital de Siria, donde sostenían ondeaban banderas en símbolo de resistencia.

Para el sábado, ni Siria ni sus aliados rusos o iraníes tomaron represalias, afirmaron funcionarios del Pentágono.