Washington, D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó hoy que deba hacerse en este momento la prueba del coronavirus, después de haber interactuado con dos congresistas republicanos que estuvieron en contacto con personas que han dado positivo a ese virus.

“No siento que haya ninguna razón. Me siento extremadamente bien... No hay síntomas, no hay nada”, indicó el presidente Trump, tras discutir con la mayoría republicana del Senado estadounidense potenciales medidas económicas para mitigar la crisis del coronavirus.

Los congresistas republicanos Matt Gaetz y Doug Collins estuvieron en contacto con Trump después de haber interactuado con una persona que dio positivo al coronavirus. Gaetz y Collins son dos de varios congresistas que decidieron someterse a una cuarentana.

Gaetz dijo hoy que los Centros para el Control y Prevenciónde Enfermedades (CDC) le notificaron que no dio positivo al virus. De todos modos, Gaetz continuará en aislamiento hasta el jueves.

Trump reiteró que contemplan medidas para asistir a las aerolíneas y líneas de cruceros. El lunes, el mandatario sostuvo que evaluarán una reducción en los impuestos de nómina y medidas para asistir a los trabajadores que ganan sus salarios por hora, que pueden no tener disponibles vacaciones con paga.

Los demócratas indicaron que están más interesados en buscar alternativas que asistan a los trabajadores, en caso de enfermarse o perder días de trabajo.

Trump, como es su costumbre en cuando al perfil de la economía, buscó darle un giro positivo a la discusión. “El consumidor nunca ha estado en una mejor posición”, indicó, acompañado del vicepresidente Michael Pence y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

Los congresistas demócratas exhortaron a Trump a centrarse en medidas que frenen el coronavirus.