Washington — El presidente Donald Trump rechazó el miércoles haber instruido a un asesor para que pidiera a una agencia federal rechazar a los meteorólogos que contradecían su afirmación de que el huracán Dorian podría azotar Alabama.

Trump respondió a un reporte del periódico The New York Times de que el jefe interino de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, le pidió al secretario del Comercio Wilbur Ross que hiciera que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) rechazara públicamente la versión de que Alabama no estaba en riesgo.

El viernes pasado, la NOAA señaló en un comunicado que los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de Birmingham, Alabama, “hablaron en términos absolutos que no consistían con las probabilidades del mejor escenario posible en ese momento".

El comunicado generó dudas sobre si la NOAA priorizaba la política sobre la ciencia y ha dado pie a una investigación del inspector general del Departamento del Comercio y de una comisión de la Cámara de Representantes.

El mandatario fue cuestionado sobre si le pidió a Mulvaney que rechazara los pronósticos de los meteorólogos de Alabama. “No, nunca hice eso”, aseveró Trump y luego dijo que la historia era una farsa.

Muchos de sus comentarios sobre la tormenta han defendido su afirmación errónea de la posibilidad de que Alabama sufriera un impacto significativo de Dorian. El viernes por la tarde, la NOAA emitió un comunicado sin firma en el que se defendió al presidente y parecía criticar al SNM de Birmingham.

El director interino de la NOAA Neil Jacobs dijo el martes ante un grupo de meteorólogos que el comunicado tenía el objetivo de clarificar los “aspectos técnicos” de un posible impacto de Dorian.

“Lo que no dijo, sin embargo, fue que entendimos y apoyamos totalmente la buena intención de la oficina de previsión meteorológica de Birmingham, que fue calmar los temores en apoyo a la seguridad pública”, señaló Jacobs.

La supervisora interna del Departamento de Comercio, Peggy Gustafson, examina las circunstancias en torno al comunicado de la NOAA y ha solicitado los registros de todas las comunicaciones, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto. También quiere una descripción de todas las llamadas y reuniones al respecto. Pidió dicha información de Jacobs.

Los líderes demócratas en la Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes escribieron a Ross el miércoles para pedirle una sesión informativa con los empleados del departamento que pudieron haber estado involucrados en cualquier directiva a la NOAA relacionada con el comunicado de la agencia en el que se criticó a los meteorólogos de Birmingham.